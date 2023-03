Craig Boynton, trener Huberta Hurkacza: Zapłaciłbym dużo pieniędzy, żeby móc oglądać Igę Świątek [WYWIAD]

"Super Express" - Właśnie minęły cztery lata, od kiedy jest pan trenerem Huberta Hurkacza. Najlepsze wspomnienia z tego czasu?

Craig Boynton: - Pamiętam, że współpracę zaczęliśmy w Indian Wells. Nie znałem Hubiego, a on nie znał mnie. W pierwszym tygodniu spędzaliśmy razem na korcie po aż 6 godzin dziennie. Teraz już byśmy tyle nie trenowali, ale wtedy to był proces poznawania się, zadawania pytań, jak on widzi tenis i znajdowania sposobów, w jaki mógłbym mu pomóc. Te cztery lata to była wspaniała podróż i już nie mogę się doczekać jej dalszego ciągu.

- Jak pan ocenia postępy, jakie zrobił w tym czasie Hubert?

- Rozwinął się wspaniale! Jako zespół pokonaliśmy długą drogę, a on zrobił wielkie postępy jako zawodnik. W tym czasie nauczyłem się nowych rzeczy jako trener i poznałem dobrze Hubiego, który dojrzał. Kiedy zaczynaliśmy razem pracować, miał 22 lata. Teraz ma 26, a ten okres to ważny czas w życiu mężczyzny. Hubi dojrzewa i poznaje samego siebie. Dostrzega coraz lepiej, jakie cechy czynią go wyjątkowym i co musi zrobić, żeby te atuty jak najlepiej wykorzystać. Odkrywa samego siebie i to naprawdę fajny czas.

- Hubert bardzo podziwia Igę Świątek za jej siłę mentalną i radzenie sobie w trudnych, stresujących momentach. Czy może się tego od niej nauczyć?

- Zacznę od tego, że Iga jest niesamowita! Zapłaciłbym dużo pieniędzy, żeby móc oglądać ją w akcji. Wszyscy zawodnicy mają swoje atuty, ale bardzo ważne, żeby pozostać sobą i nie oszukiwać samego siebie, bo każdy jest inny i wyjątkowy. Jedni są w czymś lepsi od ciebie, ale za to ty jesteś lepszy w innych aspektach. Ważne jest, żeby skoncentrować się na własnych atutach i rozwijać je. A Iga jest wspaniała i to był naprawdę zaszczyt być z nią w tym samym zespole, gdy Polska walczyła w United Cup. Cudownie było oglądać ją z bliska, dla mnie to było niesamowite doświadczenie.

- Może Hubi powinien zatem częściej grać miksta z Igą?

- Nie jestem pewny, czy to dobry pomysł. Iga ostatnio nie gra nawet debla, a Hubi rzadko gra miksta. Oczywiście w United Cup czy pokazówkach podobnych do tej w Indian Wells powinni razem grać, bo doskonale się uzupełniają i świetnie się dogadują. To naprawdę wspaniali ludzie.

- Za rok mogą zagrać razem w igrzyskach w Paryżu...

- To prawda, ale jeszcze o tym nie dyskutowaliśmy. Jednak ich wspólny występ w mikście wydaje się logiczny.

- Czy w męskim tenisa dokonuje się już wreszcie zmiana pokoleń?

- Roger Federer zakończył karierę, a Rafa Nadal gra rzadziej, ale Novak Djoković wciąż prezentuje swój najwyższy poziom. Młodsze pokolenie faktycznie staje się coraz mocniejsze, ale Novak jest wciąż numerem 1, a moim zdaniem to najlepszy zawodnik w historii.

- Hubi znowu z nim ostatnio przegrał, w Dubaju. Czego mu zabrakło, żeby wreszcie Novaka ograć?

- Pytasz mnie, czego mu brakuje, żeby pokonać najlepszego zawodnika w historii? (śmiech). To nie do końca jest tak, że Hubi czegoś nie zrobił. Bardziej chodzi o to, co na korcie robi Novak.

- To czego Hubertowi brakuje do Top-3 rankingu?

- Kiedy spojrzysz na zawodników z drugiego szeregu, z miejsc 5-15, to prezentują poziom zbliżony już do tych najlepszych. To nie jest tak, że muszą zacząć robić coś inaczej i że muszą coś poprawić. Po postu to co robią, muszą zacząć robić jeszcze lepiej. U Hubiego kluczowe są procent trafianego pierwszego serwisu i jakość returnu. Jeżeli te elementy jeszcze bardziej poprawi, droga do wielkich zwycięstw będzie otwarta.