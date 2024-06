Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Wimbledonie 2024. Wrocławianin na trawie grać uwielbia, a jego styl gry jest wręcz skrojony do tej wymagającej nawierzchni. Potężne płaskie serwisy Huekacza to na kortach trawiastych zabójcza broń. Do tego Hubi dobrze gra przy siatce i coraz częściej to wykorzystuje. Największy sukces w Wimbledonie odniósł w 2021 r., dochodząc aż do półfinału. Pokonał wtedy m.in. Rogera Federera. Rok temu po dramatycznym meczu przegrał (6:7, 6:7, 7:5, 4:6) w 4. rundzie z Novakiem Djokoviciem.

Hubert Hurkacz i Radu Albot grali ze sobą dwa razy, a Polak przegrał oba te spotkania, ale już dawno temu. Najpierw 20-letni Hubi przegrał z Mołdawianinem 6:7, 7:6, 4:6 w kwalifikacjach do małego turnieju w Shenzhen w 2017 r.. Potem Hurkacz uległ Mołdawianinowi również w trzech setach 5:7, 7:6, 4:6 w 2020 r. w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.

Hubert Hurkacz przed Wimbledonem bardzo dobrze zaprezentował się w rozgrywanym na trawie turnieju ATP 500 w Halle. Polak doszedł do finału, w którym po zaciętej walce uległ (6:7, 6:7) Jannikowi Sinnerowi, włoskiemu liderowi rankingu ATP. Po tym turnieju awansował na 7. miejsce, najwyżej w karierze.

Mecz Hubert Hurkacz - Radu Albot w 1. rundzie Wimbledonu 2024 zostanie rozegrany we wtorek 2 lipca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Albot. Transmisje TV z Wimbledonu 2024 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

