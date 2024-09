Ojciec Caroline Wozniacki mocno o Idze Świątek! To pomogło jej odnieść sukces, trener nie ma co do tego wątpliwości

Hubert Hurkacz przed pierwszym meczem w turnieju ATP w Tokio zadeklarował, że aż do końca sezonu za każdego zaserwowanego asa przekaże 100 euro na powodzian. W meczu z Amerykaninem Marcosem Gironem (nr 47) Hubi posłał ich 17. A to oznacza 1700 euro (ok. 7250 zł) dla ofiar rozgrywającego się w południowej Polsce dramatu. Hurkacz wrócił do gry po blisko miesiącu przerwy i w 1. rundzie pokonał 6:4, 6:7, 6:4 Girona. Kolejnego rywala poznał następnego dnia po pojedynku Jack Draper (nr 20, W. Brytania) – Mattia Bellucci (nr 103, Włochy). Wygrał Brytyjczyk (6:4, 6:2) i to on będzie przeciwnikiem Hurkacza w 2. rundzie.

Hubert Hurkacz i Jack Draper grali ze sobą pięć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polaka. Leworęczny Brytyjczyk pokonał wrocławianina rok temu w US Open (6:2, 6:4, 7:5). W 2024 r. Hurkacz ograł Drapera dwukrotnie na mączce - w Monte Carlo (6:4, 3:6, 7:6) i w Madrycie (6:1, 7:5). Brytyjczyk ostatnio prezentował wysoką formę, a w US Open doszedł aż do półfinału. Pokonał go dopiero Jannik Sinner.

Hubert Hurkacz po porażce w US Open zakończył współpracę z trenerem Craigiem Boyntonem i teraz potwierdził, że wciąż trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Na razie tę rolę pełni Mateusz Terczyński, przyjaciel i sparingpartner Huberta. – Razem z Craigiem Boyntonem odnieśliśmy wiele wspaniałych sukcesów i mamy wiele pięknych wspomnień. Jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. To było ponad pięć lat, zasadniczo wszystkie moje lata na najwyższym poziomie w tourze. Po US Open mieliśmy kilka rozmów i postanowiliśmy się rozstać. A teraz szukam trenera i za mną już kilka rozmów. Teraz pomaga mi Mateusz i wykonuje świetną robotę. Zobaczymy jak sobie poradzi w Tokio, ale oczywiście będziemy chcieli dodać nowe nazwisko do naszego zespołu – podkreślał Hurkacz.

Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper w 2. rundzie turnieju ATP w Tokio zostanie rozegrany w piątek 27 września 2024. Czekamy na plan gier i godzinę meczu Hurkacz - Draper. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Draper na Polsacie Sport lub innym sportowym kanale Polsatu.

