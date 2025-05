Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Roland Garros, a jego rywal w 1. rundzie to Joao Fonseca. Niespełna 19-letni Brazylijczyk to jeden z najbardziej ekscytujących zawodników młodego pokolenia. W 2023 r. wygrał juniorski US Open, a na początku tego sezonu zapisał na swoim koncie premierowe zwycięstwo w turnieju ATP, triumfując na mączce w Buenos Aires. Hurkacz i Fonseca nigdy wcześniej ze sobą nie grali.

Hubert Hurkacz przed Roland Garros bardzo dobrze spisał się w Genewie. Po wspaniałej walce przegrał z Novakiem Djokoviciem 7:5, 6:7(2), 6:7(2) w finale. Najlepszy polski tenisista w trzecim secie długo prowadził z przewagą przełamania, ale doświadczony Serb zdołał odrobić straty i wykorzystał serię błędów Hubiego w decydującym tie-breaku. - Ciężka porażka, ale jestem dumny z walki w tym tygodniu. Jadę do Paryża głodny zwycięstw. Walczymy dalej! - podsumował dobry występ Hurkacz, który w Szwajcarii zarobił 52 890 euro (225 tys. zł) i punkty, dzięki którym awansował z 31. na 28. miejsce w rankingu.

Hubert Hurkacz pokonał już Rogera Federera i Rafaela Nadala, ale Djokovicia nigdy nie ograł, mimo, że zmierzyli się już ósmy raz. Było blisko, ale w końcówce 24-krotny mistrz Szlemów pokazał klasę, wygrywając swój turniej nr 100 w karierze. - To naprawdę inspirujące, jak prezentujesz się na korcie i poza nim - zwrócił się do wielkiego mistrza Hurkacz.

Novak Djoković w czasie pomeczowej ceremonii długo komplementował Hurkacza. - Hubert był prawdopodobnie bliżej zwycięstwa przez cały mecz niż ja. Nie wiem, jak przełamałem jego serwis. Musiałem solidnie zapracować na ten sukces, a decydowały niuanse. To był niesamowity mecz - stwierdził.

Kiedy mecz Hurkacz - Fonseca w Roland Garros? O której godzinie mecz?

Mecz Hubert Hurkacz - Joao Fonseca w 1. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 27 maja. Początek meczu Hurkacz - Fonseca ok. godziny 18-19. To czwarty mecz od godz. 11 po meczach Haddad Maia - Baptiste, Paquet - Valentova i Rublow - Harris. Transmisja TV z Roland Garros na Eurosporcie 1 i 2 oraz online na platformie streamingowej MAX.

