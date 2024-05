Hubert Hurkacz kontra Rafael Nadal w Rzymie! Polak sprawdzi Króla Mączki!

Hubert Hurkacz z Novakiem Djokoviciem zagrał aż 7 razy (bilans 0-7), a z Rogerem Federerem zmierzył się dwukrotnie (bilans 1-1) i to właśnie z Polakiem słynny Szwajcar rozegrał oficjalny ostatni mecz w karierze, przegrywając z nim 3:6, 6:7, 0:6 na kortach Wimbledonu 2021. Jednak z trzecim z tenisowych gigantów - Rafą Nadalem - Hubi nie miał jeszcze okazji się zmierzyć.

ZOBACZ: Tak Iga Świątek oczarowała Rafaela Nadala. Historia przyjaźni Królowej i Króla Mączki [ZDJĘCIA i WIDEO]

Rafael Nadal to 22-krotny mistrz Szlemów, a Roland Garros podbił aż 14 razy. W Rzymie triumfował 10-krotnie. Teraz jego każdy występ to okazja do pożegnania z kibicami. Idol Igi Świątek już dawno zapowiedział, że kończy karierę. - Jestem podekscytowany, że znów zagram w Rzymie. To turniej, który wywołuje u mnie wiele pięknych wspomnień. To mój trzeci tydzień z rzędu w tourze, a to się nie zdarzyło od bardzo dawna. To dobra wiadomość - powiedział Nadal, który w Barcelonie odpadł po drugim meczu (5:7, 1:6 z De Mianurem), a w Madrycie po czwartym (5:7, 4:6 z Lehecką). Rywalizację w Rzymie zaczął od ciężkiego boju i zwycięstwa 4:6, 6:3, 6:4 nad Belgiem Zizou Bergsem (nr 108).

- Muszę dalej badać swój organizm, sprawdzając w jaki sposób poradzi sobie z grą każdego dnia. Chcę po prostu cieszyć się każdym meczem i robić to co kocham. Ale wszystkie mecze są teraz dla mnie trudne i bardziej nieprzewidywalne niż kiedyś. Akceptuję tę rolę i przyjmuję to wyzwanie - dodał Rafa Nadal.

Kiedy mecz Hurkacz - Nadal w Rzymie? Gdzie transmisja TV?

Jak poradzi sobie Hubert Hurkacz? z Rafaelem Nadalem? Hiszpan walczy ambitnie, ale widać wyraźnie, że jest bardzo daleki od wysokiej formy. Mączka w Rzymie jest najwolniejsza w całym tourze, więc serwis Polaka nie będzie tak skuteczny jak w innych turniejach. Wrocławianin w stolicy Italii nie odnosił sukcesów, rok temu odpadł już po pierwszym meczu.

Mecz Hubert Hurkacz - Rafael Nadal w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę. Transmisja TV na Polsacie Sport.