Tak Iga Świątek oczarowała Rafaela Nadala. Historia przyjaźni Królowej i Króla Mączki [ZDJĘCIA i WIDEO]

Iga Świątek już jako mała dziewczynka podziwiała Rafaela Nadala. Nawiązała do tego również w swojej przemowie w czasie ceremonii zakończenia roku szkolnego w akademii tenisowej Hiszpana w Manacor. - Zostałam fanką Rafy, bo nawet kiedy cierpiał na korcie i mu nie szło, znajdywał sposób, żeby przezwyciężyć problemy. Nigdy się nie poddawał. Jego mecze mnie zainspirowały. Wy też bądźcie wytrwali! - zaapelowała do absolwentów.

W 2020 r. Polka i Hiszpan wygrali Roland Garros, ale Idze nie udało się wtedy po raz pierwszy spotkać ze swoim idolem. Powodem była pandemia, ale też... nieśmiałość Świątek. Ale co się odwlecze... Kilka tygodni później wreszcie gawędziła już z Rafą za pośrednictwem wideoczatu zorganizowanego przez polską firmę, w której Hiszpan zamówił luksusowy katamaran. - Gratulacje, tak trzymaj! Odpoczęłaś już trochę? Może kiedyś potrenujemy razem - powiedział do Świątek Nadal. - Byłoby wspaniale! - ekscytowała się Iga. Poniżej to wideo.

Pierwsze wspólne zdjęcie Iga Świątek i Rafael Nadal zrobili sobie na siłowni w czasie turnieju w Rzymie w 2021 r. Oboje triumfowali wtedy w stolicy Italii. - Może w Paryżu będziemy mieli wreszcie okazję porozmawiać. Teraz się ze mną przywitał i zawołał "cześć". Na razie byłam zbyt przytłoczona, żebym sama się przywitała - przyznała z uśmiechem Iga tuż przed Roland Garros 2021. Następnego dnia spełniła swoje wielkie marzenie. Świątek i Nadal trenowali razem na paryskiej mączce, a potem długo rozmawiali, ku uciesze fotoreporterów. - Podziwiam jego etykę pracy i to, że sukces go nie zmienił, wciąż jest bardzo miłym i skromnym facetem - zachwycała się Iga. Poniżej wideo i zdjęcie z tego treningu w Paryżu.

- Ona dokonuje niezwykłych rzeczy. Gra teraz wspaniale, wygrywając kolejne turnieje i jestem szczęśliwy, że tak dobrze jej idzie. To spontaniczna i bardzo naturalna dziewczyna. To dobrze, że ludzie tacy jak ona odnoszą sukcesy - komplementował Igę Światek Rafael Nadal w maju 2022 r. Kilka miesięcy potem był już pamiętny mecz miksta na wypełnionej po brzegi największej tenisowej arenie świata! Polka i jej hiszpański idol połączyli siły w akcji "Tenis gra dla Pokoju". W pokazowym meczu na Arthur Ashe w Nowym Jorku (główna arena US Open) wzięły udział wielkie gwiazdy, a Świątek i Nadal zagrali miksta z amerykańską parą John McEnroe/Coco Gauff. Aktualni wtedy mistrzowie Roland Garros pokonali 63-latka i 18-latkę 10-8, popisując się efektownymi akcjami. - Iga jest ogromną motywacją dla wszystkich, także dla mnie - podkreślał wówczas mistrz z Majorki. Poniżej efektowne wideo z tego meczu miksta w Nowym Jorku.