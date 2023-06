Iga Świątek pojawiła się na Majorce jako specjalny gość Rafaela Nadala. W akademii tenisowej hiszpańskiego mistrza w Manacor wzięła udział w ceremonii zakończenia roku szkolnego. Wygłosiła nawet przemowę. - Iga, to dla nas wielki zaszczyt, że jesteś tutaj z nami - zwrócił się do Polki Rafael Nadal, którzy przemawiał tuż przed nią. - Bardzo doceniamy, że zaledwie kilka dni po wygraniu Roland Garros przyleciałaś tutaj do nas i inspirujesz tych młodych ludzi - dodał.

- Przez ostatnie dwa tygodnie patrzyłam na wielki napis na stadionie Philippe-Chatrier w Paryżu: "Zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych" - przemawiała Iga Świątek. - Z powodu Rafy słowo "wytrwały" ma dla mnie wyjątkowe znaczenie, bo on zawsze pokazywał, że bycie wytrwałym to najlepsze życiowe motto. Wszystko jedno co będziecie robić w życiu, jeżeli dacie z siebie sto procent, niezależnie od rezultatów, nie będziecie potem żałować. Przepraszam Rafa, jeżeli teraz z mojego powodu poczujesz się zawstydzony - kontynuowała Polka, uprzedzając Hiszpana. - Ale zostałam fanem Rafy, oglądając jego mecze, bo nawet kiedy cierpiał na korcie i mu nie szło, znajdywał sposób, żeby przezwyciężyć problemy. Nigdy się nie poddawał i zawsze walczył do końca. To były mecze, które mnie zainspirowały. Wy też bądźcie wytrwali! - zaapelowała do absolwentów.

Potem Iga Świątek i Rafael Nadal wręczali dyplomy absolwentom, pozując do pamiątkowych zdjęć. Na koniec mistrzyni Roland Garros dostała kapelusz studencki z frędzlami i - zgodnie z tradycją - zrzuciła go z głowy! - Dzięki! Kiedy kończyłam szkołę, była pandemia i nie miałam okazji tego zrobić - śmiała się Iga.

Przemowa Polki w Manacor była transmitowana na żywo na kanale YouTube akademii. I zachwyciła kibiców! Posypały się gratulacje. Po ceremonii Rafael Nadal też w mediach społecznościowych jeszcze raz podziękował Idze Świątek. "Dziękuję Ci Iga za dzisiejszą obecność tutaj na Majorce i za Twoje słowa dla wszystkich. Wyjątkowy dzień dla dorosłych dzieci i ich rodzin. I jeszcze raz gratulacje za niesamowite osiągnięcie" - napisał Hiszpan.

Thank you so much @RafaelNadal & @rnadalacademy for having me. I loved every minute of this experience.🥰 pic.twitter.com/cREKipBfG8— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 14, 2023

¡La graduada que no esperábamos! 🎓 @iga_swiatek 🎩 pic.twitter.com/iwFgDUDQvI— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 14, 2023