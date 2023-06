Iga Świątek w środę odwiedzi Rafaela Nadala na Majorce! Tak Hiszpan ugości Polkę!

Rafael Nadal, 14-krotny mistrz Roland Garros, jest od dawna idolem Igi Świątek. Polka zaprzyjaźniła się z Hiszpanem, trenowali razem, a przed ostatnim US Open stworzyli nawet parę mikstową w charytatywnym meczu. - Podziwiam jego etykę pracy i to, że sukces go nie zmienił, wciąż jest bardzo miłym i skromnym facetem - mówiła o Rafie Iga.

Kiedy rok temu Iga Świątek wycofała się z turnieju w Madrycie, poleciała właśnie na Majorkę i w akademii Nadala przygotowywała się do występów w Rzymie i Roland Garros. Teraz znów pojawi się w Manacor, skąd pochodzi Rafa. Jednak ten czas poświęci pewnie głównie na odpoczynek. Na hiszpańskiej wyspie nacieszy się triumfem w paryskim French Open, a przy okazji zobaczy się z legendą. Nadal na początku czerwca, w przededniu 37. urodzin, przeszedł operację biodra. To właśnie ta kontuzja zmusiła go do rezygnacji z występu w Roland Garros, gdzie miał bronić tytułu.

Iga Świątek do gry ma wrócić 26 czerwca w Bad Homburg w zachodnich Niemczech, gdzie rozpocznie występy na trawie. Potem już występ w wielkoszlemowym Wimbledonie. "Chcę Wam ogromnie podziękować za energię i wsparcie, jakich mi dostarczyliście podczas tych kilku wspaniałych, trudnych, ekscytujących i frustrujących tygodni. Nie było łatwo, wciąż czuję ogromnie wiele emocji, ale jedno jest pewne: nie zapomnę tego turnieju do końca życia" - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych, podsumowując sobotni triumf w Roland Garros.

We're very happy to announce that @iga_swiatek will be with @RafaelNadal at this Wednesday's RNA graduation ceremony! ☺️@WTA world number 1, who has just won her third RG 🏆on Saturday in Paris has been invited to a very special event for our young tennis players! VAMOS IGA! 😍 pic.twitter.com/pK4eKauZEb— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 12, 2023