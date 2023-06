Iga Świątek KIEDY gra kolejny turniej WTA na trawie Plany startowe Kiedy gra Igi Świątek kolejny mecz trawa 2023

Novak Djoković przeszedł do historii! Triumfował w Roland Garros i dokonał czegoś, co nie udało się nikomu przed nim. Legenda

Zdziwicie się, gdy poznacie cenę sukni, w której Iga Świątek celebrowała triumf w Roland Garros! To produkt polskiej marki

Iga Świątek wygrała Roland Garros 2023, a po ostatniej piłce dramatycznego finału wybuchnęła płaczem. Były to łzy szczęścia, ulgi i ogromnego wzruszenia. Iga Świątek skompletowała paryskiego hat tricka, wygrywając po raz trzeci ten turniej. Najpierw dała czadu na korcie, a następnego dnia wystrojona w gustowną czarną sukienkę wyglądała pięknie, pozując na tle Wieży Eiffla z pucharem. Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej?

Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA na trawie Plany startowe Igi Świątek trawa 2023

Iga Świątek po triumfie na paryskiej mączce zaczyna występy na trawie. Najpierw jednak przed Polką zasłużony odpoczynek. Iga Świątek kolejny turniej ma zagrać za 2 tygodnie w Bad Homburg w Niemczech. Organizatorzy poinformowali już, że liderka rankingu pierwszy mecz rozegra 26 czerwca. Turniej WTA w Bad Homburg to zawody rangi WTA 250. Będzie to prawdopodobnie jedyny występ Igi Świątek na trawie przed wielkoszlemowym Wimbledonem, który w tym roku rozpocznie się 3 lipca. Polka rok temu odpadła z londyńskiego Szlema w 3. rundzie po porażce z Alize Cornet (4:6, 2:6), która przerwała niesamowitą serię 37 zwycięstw naszej tenisistki.

Iga Świątek Kiedy gra następny turniej WTA Iga Świątek Plany startowe na trawie Terminarz

Iga Świątek na trawie bronić będzie pozycji numer 1 w rankingu WTA. Po Roland Garros Polka ma ponad 900 pkt przewagi nad Aryną Sabalenką. Iga Świątek właśnie zaczęła już 63 panowania na tenisowym tronie. – Iga to wygrała, bo jest po prostu bardzo głodna zwycięstw – podsumowała triumf Polki w Paryżu Chris Evert. To właśnie legendarna Amerykanka, 7-krotna mistrzyni Roland Garros (rekord), wręczyła Świątek puchar w czasie dekoracji. – Są mistrzynie, które wygrają jeden turniej wielkoszlemowy i to im wystarczy. Ale są też zawodniczki, które są naprawdę cały czas głodne kolejnych zwycięstw. Takie były Monica Seles, Steffi Graf, ja czy Martina Navratilova. Iga ma taki sam charakter – stwierdziła Evert. – Wręczając jej puchar, powiedziałem jej: „Wygrałaś French Open już trzy razy, a masz dopiero 22 lata”. Ona z pewnością może pobić mój rekord. Wystarczy, że będą ją omijać kontuzję – dodała słynna Amerykanka.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej WTA Iga Świątek Kiedy gra następny mecz na trawie

WTA 250 Bad Homburg - 25 czerwca (pierwszy mecz Igi 26 czerwca)

Wimbledon - 3 lipca

🇵🇱 Dzień dobry! Iga Świątek rozpoczyna 63. tydzień panowania jako liderka rankingu WTA! Polka jest aktualnie na 12. miejscu na liście wszechczasów. W przyszłym tygodniu zrówna się z Simoną Halep w tym zestawieniu. Iga ma zagwarantowane co najmniej 67 tygodni na pozycji liderki… pic.twitter.com/OgGBzMvRaS— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) June 12, 2023