Iga Świątek wciąż daleko przed Aryną Sabalenką! Tak będzie wyglądał ranking WTA po Roland Garros!

Iga Świątek w wyjątkowych słowach zwróciła się do ojca. Nagle załamał jej się głos. To były specjalne podziękowania

Iga Świątek wygrała Roland Garros i obroniła pozycję numer 1 w rankingu WTA. Na początku 2023 r. przewaga Polki była ogromna - ponad 6 tys. pkt. Potem jednak zaczęła szybko topnieć wraz z kolejnymi sukcesami Aryny Sabalenki oraz niepowodzeniami i kontuzjami Igi Świątek. Przed French Open nasza gwiazda po raz pierwszy od objęcia prowadzenia w notowaniu WTA (4 kwietnia 2022) musiała liczyć się z tym, że może zostać zepchnięta z tenisowego tronu. Właśnie przez Sabalenkę.

Już po półfinałach Roland Garros stało się jasne, że Iga Świątek pozostanie numerem 1, a Aryna Sabalenka musiała obejść się smakiem. - Staram się mieć takie podejście, że pracuję po to, żeby kolejne rzeczy zdobywać, a nie bronić tego co już mam, bo nie chcę być jako numer 1 pasywna. Ale cieszę się, że jestem w tym miejscu i gram tak dobrze, że dalej będę miała ten najwyższy ranking. Nie wiem czy "ulga" to dobre słowo, ale... trochę ją czuję - zaśmiała się Polka w Paryżu, kiedy stało się jasne, że pozostanie liderką.

Iga Świątek po zaktualizowaniu rankingu WTA po Roland Garros (w poniedziałek) będzie miała 8940 pkt, o 928 pkt więcej niż Aryna Sabalenka. To duża przewaga. A już za ponad tydzień Polka zrówna się z Simoną Halep. Rumunka prowadziła w rankingu w sumie przez 64 tygodnie i Iga wyrówna to osiągnięcie, a za kolejny tydzień je przebije. A potem ruszy w pościg za Karoliną Woźniacką - 71 tygodni na tronie WTA. Rekordzistką na liście wszech czasów jest legendarna Niemka Steffi Graf, która prowadziła w rankingu w sumie przez 377 tygodni.

RANKING WTA po Roland Garros 2023