Iga Świątek podjęła decyzję! Wiemy, kiedy i gdzie teraz wystartuje. Mogliście się tego nie spodziewać

Iga Świątek zachwyca kolejnymi występami. Trzeci raz w ciągu czterech ostatnich lat triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu! W weekend dokończyła swoją robotę, pokonując w finałowym spotkaniu Karolinę Muchovą po trzysetowym starciu.

- Przepraszam za to, że bywam trudna. Postaram się poprawić! Wygraliśmy ten turniej, ale nie było łatwo. Nie mieliśmy żadnej przerwy. Możemy być usatysfakcjonowani. Dziękuję Wam bardzo - mówiła do swojego sztabu Iga Świątek.

Iga Świątek powoli może szykować się do trawiastego turnieju wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niedługo ma pojechać do akademii Rafy Nadala, gdzie będzie przygotowywała się do imprezy w Wielkiej Brytanii.

Zanim dojdzie do kolejnego turnieju, liderka światowego rankingu zagra jeszcze na kortach w Niemczech. Organizatorzy imprezy Bad Homburg Open z dumą ogłosili, że na centralnym korcie zaprezentuje się właśnie Iga Świątek. Pierwszy mecz za rozegrać za dwa tygodnie, 26 czerwca. Dla Świątek będzie to przetarcie przed Wimbledonem.

Die frischgebackene Grand Slam-Siegerin @iga_swiatek startet am Montag, den 26. Juni, bei uns in ihr letztes gemeldetes Turnier vor Wimbledon! Am Manic Monday werden aber auch noch einige weitere Topstars aufschlagen!*Wetterbedingte Änderungen vorbehalten pic.twitter.com/Ju7eA7Ns7t— Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (@badhomburgopen) June 10, 2023

Kiedy rozpocznie się turniej Wimbledon?

Iga Świątek może powoli myśleć już nad zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonem. Impreza rozpocznie się 3 lipca, a finałowe mecze zaplanowano na 15-16 lipca.

Polka najdalej zaszła w tej imprezie do czwartej rundy. Doszło do tego w 2021 roku. To jedyny wielkoszlemowy turniej, w którym nie zagrała jeszcze choćby w półfinale.

