Zdziwicie się, gdy poznacie cenę sukni, w której Iga Świątek celebrowała triumf w Roland Garros! To produkt polskiej marki

Novak Djoković przeszedł do historii! Triumfował w Roland Garros i dokonał czegoś, co nie udało się nikomu przed nim. Legenda

Iga Świątek weszła na najwyższy światowy poziom i kolejny raz udowodniła, że jeszcze długo się tam utrzyma. Polska tenisistka, rakieta nr 1 rankingu WTA znów szalała w Paryżu. Tym razem po trzysetowym boju, ale znów triumfowała w Roland Garros. W decydującym meczu pokonała Karolinę Muchovą. Był to jej czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze, trzeci w stolicy Francji.

- Czuję teraz bardzo dużo różnych emocji. To wszystkie wydaje się teraz takie surrealistyczne. Mecz był bardzo intensywny, mnóstwo wzlotów i upadków, stresujących momentów i powrotów. Dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że w tych ostatnich gemach potrafiłam być solidna na tyle, by je skończyć. Karolina grała naprawdę dobrze i to było duże wyzwanie. Jestem z siebie dumna - mówiła Świątek.

Iga Świątek celebrowała triumf w sukni polskiej marki. Wiemy, ile kosztowała

Wiele osób nie ukrywa, że pieniądze potrafią zmienić. Tak nie stało się jednak w przypadku polskiej tenisistki, która wciąż jest skromną osobą. Wielki sukces i miliony, które zdążyła zarobić na korcie kompletnie jej nie zmieniły. Najlepszym dowodem będzie też wybór Polki z ostatnich godzin.

Iga Świątek ma za sobą oficjalną sesję zdjęciową z trofeum. "Maszyna z Raszyna" postawiła na sukienkę z domu mody Le Brand. To polska marka, która wydała model Palenia Mini. Cena? Jedynie 790 złotych! To najlepszy dowód nie tylko na to, że i w naszym kraju nie brakuje interesujących projektów, ale także, że Iga kompletnie się nie zmieniła.

Zobacz zdjęcia, jak wyglądała Świątek w sukni polskiej marki z trofeum Roland Garros.