Hubert Hurkacz w półfinale ATP Bazylea! Ponad dwie godziny wymiany ciosów z Griekspoorem

Hurkacz i Griekspor do piątkowego meczu grali ze sobą dwa razy i oba te pojedynki były niezwykle zacięte i dramatyczne. Oba też rozegrali w tym sezonie. Najpierw górą był Hurkacz, który pokonał Grekspoora 6:3, 5:7, 6:7(13), 7:6(5), 6:4 w Roland Garros. Potem Holender zrewanżował się Polakowi na trawie w Halle, wygrywając 6:3, 1:6, 7:6(6). W piątkowe popołudnie znów byliśmy świadkami wyrównanego spotkania.

W pierwszym secie tenisiści wygrywali gemy przy swoim podaniu. W tie-breaku Hurkacz prowadził już 6-3 i miał cztery piłki setowe, ale Griekspoor wyszedł z opresji i wygrał 8-6. Holender został przełamany w drugiej partii, co umożliwiło Polakowi zwycięstwo 6:4. Wrocławianin zakończył drugiego seta asem serwisowym.

W kluczowym momencie trzeciego seta Hurkacz wygrał gema przy serwisie Griekspoora i prowadził 4:3, a po chwili było już 6:4. Hurkacz przypieczętował triumf asem serwisowym. W całym meczu miał ich aż 23, a jego rywal siedem. Mecz trwał dwie godziny i 22 minuty.

Walka o ATP Finals

Pewni awansu do ATP Finals są już Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew i Jannik Sinner. Praktycznie zapewnioną kwalifikację ma też Andriej Rublow, a bardzo trudno będzie też wyprzedzić Stefanosa Tsitsipasa i pewnie Alexandra Zvereva. O ostatnie ósme miejsce walczą przede wszystkim Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud i właśnie Hubert Hurkacz, który goni rywali, choć matematyczne szanse na awans ma jeszcze sporo innych zawodników. Co ciekawe, Hurkacz, Rune, Ruud i Fritz walczą zgodnie w Bazylei, a nie w rozgrywanym w tym samym czasie turnieju ATP 500 w Wiedniu. Duńczyk i Amerykanin wygrali kolejne mecze, a to Polak musi odrabiać straty do tych tenisistów. Potrzebuje zatem kolejnych zwycięstw i cennych punktów.

Poniżej zapis relacji LIVE z meczu Huberta Hurkacza z Tallonem Griekspoorem.

Na żywo Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze ASEM KOŃCZY TO SPOTKANIE HUBERT HURKACZ! 6:7, 6:4, 6:4. Polak w półfinale turnieju w Bazylei! Mecz trwał dwie godziny i 19 minut. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Zapraszamy na następne na sport.se.pl. TRZY PIŁKI MECZOWE DLA HURKACZA! 30:0 dla Hubiego, dwie piłki od meczu! 6:7, 6:4, 5:4 Dobry, choć trudny, zwycięski gem Griekspoora. W wielu akcjach inicjatywę miał Hurkacz, ale zabrakło zimnej krwi. Czas, by zaserwować po wygraną! 5:3 dla Hurkacza w trzecim secie. Już tylko gem dzieli Hurkacza od półfinału turnieju w Bazylei! 6:7, 6:4, 4:3 HURKACZ PRZEŁAMUJE GRIEKSPOORA! Jedna z lepszych akcji Hubiego w dzisiejszym spotkaniu. Fantastyczne zagranie Huberta Hurkacza 🔥



👉 Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/iNGGM2as4P — Polsat Sport (@polsatsport) October 27, 2023 6:7, 6:4, 3:3 Nie bez trudu, ale Hubert Hurkacz doprowadził do remisu. Przed nami siódmy gem w decydującym secie. 6:7, 6:4, 2:3 Serwuje Hubert Hurkacz. W tym secie to Polak goni rywala. 6:7, 6:4, 2:2 Hubert się uratował! Mamy remis. 40:40 w czwartym gemie. Hubi uratował się serwisem. 6:7, 6:4, 1:2 Było 30:15 dla Hurkacza, który miał co najmniej dwie piłki na zamknięcie akcji. A tymczasem zrobiły się dwa breaki dla Griekspoora. Niestety Hurkacz zaczyna czwartego gema od asa. 6:7, 6:4, 1:2 Holender na prowadzeniu. 6:7, 6:4, 1:1 Hubi szybko wraca do gry. Mamy remis. 6:7, 6:4, 0:1 Męczył i zmęczył - Griekspoor pierwszego gema w trzecim secie. 6:7, 6:4 Długi gem otwarcia w tym trzecim secie. 6:7, 6:4 Griekspoor serwisem zmagania w trzecim secie. To pierwszy trzysetowy mecz w tym turnieju dla Hurkacza. 6:7, 6:4 MAMY TO. Hubert Hurkacz potrzebował kilku piłek setowych, aby doprowadzić do remisu w setach. Za moment trzecia - decydująca - partia. 6:7, 5:4 Miał cztery piłki setowe Hurkacz, ale po seta musi sięgnąć po swoim gemie serwisowym. Ten już za moment. 6:7, 5:3 Griekspoor to dziś ekspert od ratowania się przed przegraną. Teraz to on ma piłkę na 4:5... Dwie piłki setowe dla Hurkacza! 6:7, 5:3 Super expressowy gem Hurkacza. Kolejny zresztą. Hubi zmierza w kierunku zwycięstwa w drugiej partii. Oba spotkania obu panów miały miejsce w tym roku. W 2. rundzie Rolanda Garrosa w pięciu setach wygrał Polak, a w niemieckim Halle w turnieju ATP w 1/16 finału w trzech setach wygrał Holender. 6:7, 4:3 Kolejny gem na sucho w wykonaniu Griekspoora. 6:7, 4:2 Hubi znów na bezpiecznym prowadzeniu. Szybki gem w wykonaniu Polaka. 6:7, 3:2 Tym razem Griekspoor wygrywa gema na sucho. 6:7, 3:1 Hubert świetnie wykorzystał nowe piłki i buduje przewagę. 6:7, 2:1 W KOŃCU! Hubert przełamuje Griekspoora w trzecim gemie. A za moment nowe piłki, którymi HH będzie mógł posyłać jeszcze mocniejsze bomby z serwisu. 6:7, 1:1 Tallon znów ucieka spod topora. Równowaga. 6:7, 1:1 Dwa breaki dla Hubiego! 6:7, 1:1 Trzeci gem na sucho w tym meczu dla Hubiego. Remis. 6:7, 0:1 Griekspoor rozpoczął drugiego seta od wygranego gema. 6:7 Niestety! Holender miał jednego setballa i go wykorzystał. Hurkacz przegrywa seta. 6:6 Niebywałe... Mamy remis w siódmym gemie 6:6. 6:6 Dwa dobre serwy i jest 6:3 dla Hubiego. Są kolejne piłki setowe! 6:6 Początek tie-breaka był wyrównany, a teraz Hurkacz odskoczył na 4:2. Dwa oczka i mamy seta! 6:6 A więc tie-break! 31-25 na korzyść, taki jest bilans siódmych gemów w meczach w wykonaniu Hurkacza. 6:5 Gem bez straty punktu dla Hubiego. Wychodzi na prowadzenie i teraz nie będzie miał nic do stracenia. Pewny udział w tie-breaku już ma. 5:5 I znów remis! 5:4 Griekspoor zdobywa punkt. Mamy po 40. 5:4 Pierwszy breakpoint w tym meczu i piłka setowa dla Hurkacza! 5:4 33 minuty meczu za nami - Hurkacz bliżej zwycięstwa w pierwszej partii. 4:4 Hubi zaryzykował otwarcie dziewiątego gema wolejem oburęcznym forehandem. Trafił w siatkę. 4:4 Holender też ma młotek w ręku dzisiejszego popołudnia. Znów szybko doprowadził do remisu. 4:3 Hurkacz znów na prowadzeniu. W czterech gemach Polak zaliczył już sześć asów. Nieźle. 3:3 I remis. Wszystko zmierza w kierunku tie-breaka. Kibice tenisa nie powinni być specjalnie zdziwieni... 3:2 Relacjonujemy, ale też pamiętamy, by trzymać kciuki za Huberta. Mamy równowagę w szóstym gemie... Niech to będzie polski dzień! 🤍❤️



JAZDA, HUBI! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NBzAQIWmuZ — Hubert Hurkacz Fan Club (@HubertHurkaczFC) October 27, 2023 3:2 Pierwszy wyrównany gem tego spotkania. Chwilowe problemy Hubiego, z których na szczęście wyszedł po kilku akcjach gry "na przewagi". 2:2 Dosyć szybkie tempo przy swoich serwisach narzucili Hurkacz i Griekspoor. Już mamy remis, Holender odrobił straty, tracąc tylko punkt. 2:1 Gem na sucho dla HH! Bezbłędny w wykonaniu Polaka. 1:1 Mamy remis, czas na serwis Hubiego. Dwie dobre ofensywne akcje rywala, teraz to Griekspoor zdobył szybkie dwa punkty. 1:0 Asem kończy pierwszego gema Huberta Hurkacz i wychodzi na prowadzenie. Mecz rozpoczął się od dobrego serwisu Hubiego. Następnie niewymuszony błąd Griekspoora, szybkie 30:0 dla Polaka. Polak i Holender dotychczas grali ze sobą dwa razy. Bilans meczów jest remisowy. Rywalem wrocławianina jest Tallon Griekspoor, tenisista z Holandii... Z głośników hali w Bazylei słychać Queen, a Hubert Hurkacz już za moment rozpocznie rywalizację o półfinał! Zapraszamy do śledzenia naszej relacji. Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w ćwierćfinale turnieju ATP w Bazylei. Początek spotkania po godzinie 14

