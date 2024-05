Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju ATP w Rzymie, a jego rywalem będzie Tommy Paul. Polak po trzech setach ciężkiej walki ograł 5:7, 7:6, 6:4 Argentyńczyka Sebastiana Baeza (nr 19), specjalistę od gry na mączce. Hurkacz kontynuuje dobrą grę na mączce. Po triumfie w mniejszym turnieju w Estoril dobrze prezentuje się również w większych i bardziej prestiżowych zawodach. Tenisista z Wrocławia za awans do ćwierćfinału w Rzymie zarobił już 161 995 euro.

Hurkacz - Paul Gdzie oglądać mecz? O której godzinie? ATP Rzym

W czasie meczu Huberta Hurkacza z Sebastianem z Baezem duża grupa młodych Włochów bardzo głośno i żywiołowo dopingowała Polaka. Po ostatniej piłce nasz tenisista podszedł do tych fanów, wyściskał się z nimi, poprzybijał "piątki", zrobił sobie z nimi zdjęcie, a nawet podarował im kilka pamiątek. - Dedykuję to zwycięstwo tym gościom. Ich doping był niesamowity. Wspierali mnie w trudnych momentach. Jestem im bardzo wdzięczny, to było szalone! - powiedział Hurkacz.

Dla Huberta Hurkacza występ w Rzymie to próba generalna przed wielkoszlemowym Roland Garros. Nigdy wcześniej nie doszedł tak daleko w tym turnieju. Wcześniej pokonał Rafaela Nadala i Tomasa Etcheverryego. Polak doszedł do ćwierćfinału już we wszystkich turniejach rangi ATP 1000. W półfinale turnieju WTA w Rzymie jest już Iga Świątek, która zagra z Coco Gauff na tym samym korcie po zakończeniu meczu Hurkacz - Paul.

Hurkacz - Paul STREAM ONLINE LIVE ATP Rzym 16.05.2024

Hubert Hurkacz rywala w ćwierćfinale turnieju ATP w Rzymie poznał po meczu Tommy Paul - Daniił Miedwiediew. Amerykanin pokonał Rosjanina 6:1, 6:4 i to on będzie rywalem Polaka. Hurkacz i Paul grali ze sobą dwa razy. Bilans tej rywalizacji to 1-1. Ostatnio górą był Amerykanin, który pokonał Polaka 4:6, 6:2, 6:4 rok temu w Indian Wells.

Mecz Hubert Hurkacz - Tommy Paul w 1/4 finału turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w czwartek 16 maja o godzinie 13. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Paul w turnieju ATP w Rzymie na antenie Polsatu Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej