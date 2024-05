Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Madison Keys. Polka poprawiła już wynik z ubiegłego roku, kiedy kontuzja zmusiła ją do poddania meczu przy wyniku 6:2, 6:7, 2:2 w ćwierćfinałowym starciu z Jeleną Rybakiną. Iga Świątek walczy o trzeci riumf w Rzymie, gdzie zawsze czuła się znakomicie. - Uwielbam ten turniej - podkreślała liderka rankingu WTA.

Kiedy Iga Świątek gra Półfinał WTA Rzym Z kim gra Iga Świątek w 1/2 finału

Dla Igi Świątek występ w Rzymie to tradycyjnie próba generalna przed wielkoszlemowym Roland Garros, który zacznie się za niespełna dwa tygodnie. Na kortach w Paryżu Polka będzie bronić tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. Z kim zagra Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Rywalkę Polka pozna dzisiaj późno wieczorem po meczu Amerykanki Coco Gauff z Chinką Qinwen Zheng. To spotkanie rozpocznie się we wtorek po godzinie 20.30.

Iga Świątek w Rzymie ma szansę wygrać już 21. turniej w karierze w głównym cyklu. Triumfując w Madrycie Polka zrównała się z Agnieszką Radwańską, która w trakcie długiej kariery również wygrała 20 turniejów. Teraz Świątek może wyprzedzić krakowiankę.

WTA Rzym: Kiedy półfinał Świątek? O której godzinie mecz w 1/2 finału

Iga Świątek kolejny mecz w 1/2 finału turnieju WTA w Rzymie rozegra w czwartek 14 maja 2024, a jej rywalką będzie Coco Gauff albo Qinwen Zheng. Początek półfinału Igi Świątek prawdopodobnie o godzinie 15. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

