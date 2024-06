i Autor: AP PHOTO Hubert Hurkacz

Roland Garros

Hubert Hurkacz w IV rundzie Roland Garros! Denis Shapovalov bezradny w czwartym secie, Polak wygrał szalony mecz

Pogoda we Francji nie rozpieszcza kibiców tenisa oraz samych zawodników, którzy rywalizują na kortach Rolanda Garrosa. Ulewne deszcze paraliżują grę na niezadaszonych kortach, przez co Hubert Hurkacz i Denis Shapovalov długo musieli czekać na wznowienie ich spotkania. To ostatecznie udało się w sobotę 1 czerwca. Początkowo górą był Kanadyjczyk, który wygrał trzeciego seta, jednak w czwartym nie miał nic do powiedzenia i Polak wygrał całe spotkanie 6:3, 7:6(0), 4:6, 6:1