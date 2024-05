Hurkacz - Shapovalov RELACJA NA ŻYWO Roland Garros: 1/16 finału Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov dzisiaj 31.05 na żywo WYNIK

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov -:-, -:-, -:-

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov RELACJA NA ŻYWO 1/16 finału Roland Garros Hurkacz - Shapovalov na żywo WYNIK

Mecz Huberta Hurkacza z Brandonem Nakashimą w 1/32 finału Roland Garros na pewno zapadnie w pamięci kibicom tenisa oraz samym zawodnikom. Wrocławianin ostatecznie pokonał Amerykanina 3:1 )6:7(2), 6:1, 6:3, 7:6(5)), jednak była to niezwykle żmudna przeprawa, bowiem mecz wielokrotnie był przerywany przez obfite opady deszczu, które paraliżowały grę na kortach Rolanda Garrosa. To sprawiło również, że Polak nie miał zbyt wiele czasu na regenerację przed kolejnym spotkaniem Hurkacz - Shapovalov. Kanadyjczyk, który zajmuje obecnie 118. miejsce w rankingu ATP, na szczęście dla Hurkacza, również nie miał łatwej przeprawy w poprzedniej rundzie i Frances Tiafoe uległ Shapovalovi również po czterech setach. Kanadyjczyk wygrał 3:1 (7:6(4), 6:4, 2:6, 6:4), a cała batalia pomiędzy nimi trawiła 3 godziny i 24 minuty. Zajmujące 8. miejsce w rankingu Polak wskazywany jest w tym spotkaniu w roli delikatnego faworyta, jednak musi on potwierdzić swoją wyższość na korcie, co nie będzie łatwym zadaniem. Zapraszamy na relację z meczu Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov!