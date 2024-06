Hubert Hurkacz z dużą łatwością awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Halle! Polak pokonał Jamesa Duckwortha w dwóch setach

Wiadomo już, co się dzieje z Igą Świątek! To nagranie rozwiało wątpliwości

To było drugie spotkanie w historii pomiędzy Hubertem Hurkaczem, a Jamesem Duckworthem. W poprzednim starciu lepszy okazał się Polak po wyrównanym trzysetowym spotkaniu. Tym razem wrocławianin pokazał się z jeszcze lepszej strony i pewnie kontrolował to co się dzieje na korcie. 27-latek w pierwszej odsłonie grał z Australijczykiem bardzo wyrównane spotkanie, a mecz toczył się na zasadzie "gem za gem". Polak nie był w stanie przełamać rywala, dlatego do rozstrzygnięcia zwycięstwa w pierwszej partii potrzebny był tie-break. Triumfował w nim Hurkacz, pokonując Duckwortha 7:3.

Na początku drugiego seta Hurkacz od razu przełamał rywala, co pozwoliło mu na to, żeby dalsza część spotkania toczyła się gem za gem. Wrocławianin ostatecznie triumfował 6:4, a przez cały mecz zanotował 17 asów. Ponadto w drugiej odsłonie wygrał 100% punktów po swoim pierwszym serwisie.