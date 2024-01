i Autor: AP Hubert Hurkacz z rekordowym awansem! Żaden Polak nie był tak wysoko w rankingu ATP!

Brawo Hubi!

Hubert Hurkacz awansował z 9. na 8. miejsce w rankingu ATP, bijąc swój rekord. Żaden polski tenisista nigdy nie był tak wysoko. Rekordowy awans to efekt dobrego występu wrocławianina w Australian Open, w którym po raz pierwszy doszedł do ćwierćfinału. Jannik Sinner po triumfie w Melbourne utrzymał 4. pozycję, ale bardzo zbliżył się do czołowej trójki.