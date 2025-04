Pokonał Mike'a Tysona, stoczy kolejną hitową walkę! Jake Paul ma nowego rywala

Don Kasjo odgraża się Adamkowi! Naprawdę to powiedział po sromotnej klęsce

Walka Mike Tyson - Jake Paul, do której doszło w nocy z 15 na 16 listopada 2024 roku, była marketingowym hitem. Kibice na całym świecie żyli powrotem legendarnego "Żelaznego Mike'a", jednak w ringu były mistrz świata nie oszukał przeznaczenia. 31 lat młodszy rodak wypunktował go bez większych problemów. "Przez cały pojedynek przeważał Jake Paul. Mike Tyson na samym początku próbował zaskoczyć rywala kilkoma ciosami, jednak robił to bardzo nieskutecznie. Youtuber mądrzę obijał Bestię przez cały pojedynek i ostatecznie wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Walka nie odbyła się na tak znakomitym poziomie, jak zapowiadano" - relacjonowaliśmy tę walkę na Sport.se.pl.

Paul już wcześniej był wielką gwiazdą, ale zwycięstwo z Tysonem przyniosło mu globalną sławę także wśród kibiców sportu. 28-latek na każdym kroku podkreśla, że jego celem jest zostać kiedyś mistrzem świata. Na tej drodze właśnie poznał kolejną przeszkodę, którą ponownie będzie legenda boksu!

"Pięć lat temu zadebiutowałem w zawodowym boksie po tylko jednej amatorskiej walce. Każdy kolejny pojedynek od tamtej pory jest krokiem w kierunku mistrzostwa świata. Właśnie pokonałem najgorszego mężczyznę na tej planecie i pobiłem wiele rekordów, a teraz zmierzę się z byłym mistrzem świata z 54 zwycięstwami na koncie, którego Canelo ledwo pokonał" - ogłosił w mediach społecznościowych Paul.

Po raz kolejny zaczepił więc Saula "Canelo" Alvareza, ale to nie z nim się zmierzy. Jego rywalem będzie Julio Cesar Chavez Jr., czyli były mistrz świata wagi średniej z Meksyku, który w całej karierze stoczył aż 61 walk! 54 z nich wygrał, raz zremisował, a sześć razy przegrał. Jednym z jego pogromców był Andrzej Fonfara i wtedy była to dopiero druga porażka Chaveza Jr., który przez 48 walk był niepokonany.

"Pokonam Julio i przyniosę dumę Chavezowi Seniorowi, jakiej Junior nie sprawił mu nigdy wcześniej" - zapowiedział mocno popularny youtuber.

Kiedy walka Paul - Chavez Jr? Gdzie?

Walka Jake Paul - Julio Cesar Chavez Jr. odbędzie się 28 czerwca w hali Honda Center w Anaheim w Kalifornii. Transmisję wyłącznie w systemie pay-per-view przeprowadzi platforma DAZN. Dla Paula będzie to 13. walka w karierze - dotychczas odniósł jedenaście zwycięstw i raz przegrał, z Tommym Furym w lutym 2023 roku.