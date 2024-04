Hubert Hurkacz znów rozpędza się na mączce! Polak w 4. rundzie turnieju w Madrycie!

Hubert Hurkacz szybko przełamał podanie Daniela Altmaiera, grając od początku bardzo agresywnie. Niestety nie wykorzystał szasny na wyjście na prowadzenie 3:0. Po serii błędów stracił podanie i mecz się wyrównał. W pierwszym secie Polak słabiej serwował. Miał niski procent trafianego pierwszego podania (długo na poziomie ok. 55 proc.), co Altmaier starał się wykorzystywać. Na szczęście końcówka pierwszej partii należała do Hurkacza, który znów przełamał serwis Niemca i wygrał seta 6:4.

Drugi set zaczął się niedobrze dla Huberta Hurkacza, który wciąż słabo serwował i dał się przełamać. Odrobił straty, ale po chwili znów stracił serwis i wydawało się, że Daniel Altmaier doprowadzi do trzeciego seta. Na szczęście kolejna pogoń wrocławianina okazała się skuteczna. Polak wyrównał i widać było, że coraz lepiej czuje się na korcie. W tie-breaku wrocławianin grał już bardzo skutecznie, a jego niemiecki rywal się pogubił.

Hubert Hurkacz rywala w 4. rundzie turnieju ATP w Madrycie poza po zakończeniu spotkania Amerykanina Taylora Fritza z Argentyńczykiem Sebastianem Bazeme. Polak koleny mecz zagra we wtorek.

ATP Madryt, 3. runda: Hubert Hurkacz - Daniel Altmaier 6:4, 7:6(2)

