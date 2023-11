Hurkacz - Bautista Agut Transmisja TV ATP Paryż Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Bautista Agut STREAM ONLINE LIVE 1.11.2023

Iga Świątek wyprzedzi Arynę Sabalenkę w rankingu WTA? Co się musi stać w WTA Finals, żeby Polka została numerem 1? [ANALIZA]

Hubert Hurkacz i Roberto Bautista Agut grają w 2. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Polak zaczął występ w paryskiej hali Bercy od zwycięstwa 6:3, 6:7, 6:3 nad Amerykaninem Sebastianem Kordą. Mimo zmęczenia i krótkiego odpoczynku po turnieju w Bazylei, polski tenisista zaprezentował się bardzo dobrze, ogrywając w wymagającego rywala. Hurkacz walczy o awans do ATP Finals i jest coraz bliżej tego celu.

Hubert Hurkacz i Roberto Bautista Agut w Paryżu zagrają ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Hiszpana, który zawsze był niewygodnym rywalem dla naszego tenisisty. Ostatnio górą był jednak Polak, który pokonał 35-latka w tym sezonie w Rotterdamie po zaciętej bitwie. Wygrał 7:5, 6:7(7), 7:6(4). Hurkacz gra w Paryżu tuż po występie w Bazylei, gdzie przegrał 6:7(3), 6:7(5) w finale turnieju ATP 500 ze świetnie dysponowanym Feliksem Augerem-Aliassime. Polak walczy o awans do prestiżowych ATP Finals i mimo tej porażki wciąż jest blisko tego celu. Nasz tenisista w rodzinnym mieście Rogera Federera zaprezentował się bardzo dobrze, ale w finale walczył z kontuzją. Na szczęście okazało się, że to nic poważnego.

Hubert Hurkacz w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu walczy o cenne punkty w rankingu ATP Race, w którym toczy się walka o ATP Finals. Wrocławianin jest na 10. miejscu, a w prestiżowych mistrzostwach zagra najlepsza ósemka. Hurkacz po turnieju w Bazylei tracił zaledwie 25 pkt do Taylora Fritza i 215 pkt do Holgera Rune. Fritz odpadł już w Paryżu, przegrywając w kontuzją, a Rune zagra dzisiaj wieczorem. Matematyczne szanse na awans do ATP Finals mają jeszcze inni zawodnicy, choć oczywiście mniejsze niż wymieniona trójka.

Mecz Hubert Hurkacz - Roberto Bautista Agut w 2. rundzie turnieju ATP w Paryżu zostanie rozegrany w środę 1 listopada 2023. Początek meczu Hurkacz - Bautista Agut o godziny 12.30-13.00 (drugi mecz od godz. 11, po meczu Paul - van de Zandchulp). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Bautista Agut w Paryżu na Polsacie Sport oraz online na Polsat BOX GO

Zaledwie dwa dni po finale w Bazylei, Hubert wyszedł na kort w Paryżu i zameldował się w drugiej rundzie @RolexPMasters ✅W dzisiejszym meczu Hubi pokonał Sebastiana Kordę 6:3 6:7 6:3, a jego następnym rywalem będzie Roberto Bautista Agut.📸 Fabrice Coffrini/AFP pic.twitter.com/bznnphROxF— Hubert Hurkacz Info (@hubiupdates) October 31, 2023