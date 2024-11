Nie do wiary, co zaproponowali Magdzie Linette. Naprawdę! Reakcja tenisistki mówi wszystko

Iga Świątek wypoczywa już na wakacjach. Rok temu najlepsza polska tenisistka spędziła wspaniały urlop na Malediwach i teraz też wybrała ten sam kierunek. Jak ustalił "Super Express", Iga Świątek tym razem postawiła na wysepkę Reethi Rah. Mistrzyni Roland Garros ładuje akumulatory w luksusowym pięciogwiazdkowym resorcie One&Only Reethi Rah, który na oficjalnej stronie zachęca swoich gości do wykupienia spotkania z Igą Świątek i czegoś w rodzaju prywatnych lekcji tenisa na korcie, w który wyposażony jest hotel. Cena to 290 dolarów od osoby.

Resort One&Only Reethi Rah na Malediwach, w którym wypoczywa Iga Świątek, to luksusowy hotel położony na prywatnej wyspie. Oferuje wyjątkowe wille z prywatnymi basenami, białymi piaszczystymi plażami i krystalicznie czystą wodą. Goście mogą korzystać z szerokiej gamy sportów wodnych, spa, kortów tenisowych, siłowni, restauracji serwujących dania kuchni międzynarodowej oraz barów. Wyspa Reethi Rah o długości ok. 1800 m i szerokości ok. 500 m to część Północnego Atolu Male. Za dodatkową opłatą goście mogą pływać na katamaranach czy też brać lekcje nurkowania.

Iga Świątek zamieściła już na Instagramie zdjęcie z resortu na Malediwach. Wiceliderka rankingu WTA wyleguje się na nim nad basenem z pięknym widokiem na plażę. Po tym zdjęciu możemy się domyślać, że Iga Świątek zamieszkała w willi z plażą i basenem. Ceny w listopadzie to ok. 3000 dolarów za dobę, ale Polka - jako gość specjalny i atrakcja dla turystów - mieszka pewnie w resorcie na specjalnych prawach. PONIŻEJ ZDJĘCIA LUKSUSOWEGO HOTELU NA MALEDIWACH, W KTÓRYM MIESZKA IGA ŚWIĄTEK.

Iga Świątek poza wakacyjną fotką opublikowała też kilka zdjęć z minionego sezonu. Zwróciła się do kibiców i podsumowała ten mijający tenisowy rok.

"Dziękuję za ten sezon. Przede wszystkim sobie i mojemu zespołowi, bo był to kolejny wspaniały rok. To sezon nie bycia suberbohaterką i akceptacji tego, mierzenia się z nowymi wyzwaniami, ciężkiej pracy, doceniania kamieni milowych i przekraczania kolejnych granic. Przede wszystkim jednak kończę ten rok z ogromną satysfakcją i dumą ze swojej siły, wytrwałości i osiągnięć, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa. Czas odpocząć. Bardzo potrzebują tego moje ciało i moja głowa. Dziękuję każdej życzliwej osobie, która wspiera ten mój maraton. Widzimy się niebawem - napisała Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej? PLANY STARTOWE

Iga Świątek odpocznie na urlopie, a potem rozpocznie przygotowania do nowego sezonu, które z konieczności będą krótsze. - Na pewno będą krótsze niż zwykle, pewnie jakieś trzy i pół tygodnia. Nie jest to idealne, ale skoro chciałam zagrać w reprezentacji, muszę to zaakceptować. Potem będę miała dużo czasu w trakcie sezonu, żeby popracować nad różnymi rzeczami z trenerem Wimem Fissettem. To na pewno będzie ekscytujące - powiedziała Iga, która zdradziła, że przygotowania do nowego sezonu wraz z nowym szkoleniowcem rozpocznie w Warszawie. W drugiej połowie grudnia przeniosą się do Abu Zabi.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich Iga Świątek spotka się z Hubertem Hurkaczem. Iga i Hubi - tak jak rok temu - zagrają w jednej drużynie z Światowej Lidze Tenisa, pokazowych rozgrywkach (19-22 grudnia). Dwie polskie gwiazdy razem z Casperem Ruudem i Barborą Krejcikovą stworzą drużynę Orłów. To połączone z występami gwiazd estrady rozgrywki drużynowe. Grają w nich zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wszystko ku uciesze spędzających tam urlopy turystów.

Po wspólnym występie w pokazówce Świątek i Hurkacz przeniosą się do Sydney i znów zagrają razem, już w oficjalnym turnieju, którym zaczną nowy sezon. Wystąpią w barwach reprezentacji Polski w trzeciej edycji międzynarodowego United Cup. Rok temu Iga i Hubi w dramatycznym finale ulegli Niemcom, a do szczęścia zabrakło dosłownie milimetrów (przy piłce meczowej w starciu Hurkacz - Zverev). Polacy w fazie grupowej zagrają kolejno z Norwegią (30 grudnia) i Czechami (1 stycznia). - Dwa lata temu odpadliśmy w półfinale, a ostatnio doszliśmy do finału, więc myślę, że następnym razem uda się wygrać - uśmiechała się Iga.