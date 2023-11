Iga Świątek w samym BIKINI opowiada o wakacjach na Malediwach: Trochę sobie pofologowałam [WIDEO]

Iga Świątek spędziła ponad tydzień na Malediwach, gdzie poleciała zaraz po ostatnim występie w sezonie i spektakularnym triumfie w WTA Finals w meksykańskim Cancun. - To jest dla mnie najważniejszy czas jeśli chodzi o odpoczynek, bo mam aż 12 dni przerwy od tenisa. Osiem dni spędziłam właśnie tutaj, na Malediwach. Przyznam, że cały ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania - zwierzyła się kibicom Iga Świątek na nagranym wideo, które opublikowała na Instagramie.

Iga Świątek w BIKINI na Malediwach. ZDJĘCIA z wakacji

Iga Świątek przez cały rok dużo podróżuje, zwiedzając świat. Ostatnio zdradziła "Super Expressowi", że najlepiej czuje się we Włoszech. Teraz zakochała się w Malediwach. - Mimo tego, że całe życie podróżuję, to jednak bycie w takich tropikalnych i egzotycznych miejscach pokazuje inne atrakcje. Po prostu można poznać inny styl życia i to jak właśnie życie wygląda na tych wyspach. Bardzo się cieszę, że miałam okazję mieszkać w domku na wodzie. Mimo tego, że większość czasu trochę leniuchowałam, bo jednak ogólnie mam dużo wysiłku fizycznego, to jednak miałam okazję być na kilku ciekawych wycieczkach. Oglądałam też delfiny, więc naprawdę było wspaniale - opowiada Iga Świątek. - Tak samo z jedzeniem, bardzo polecam. Trochę sobie pofolgowałam, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na okres przygotowawczy, ale ogólnie to, że miałam okazję spędzić tutaj trochę czasu doda mi energii do tego, żeby pracować jeszcze ciężej - dodała trzykrotna mistrzyni Roland Garros.

Iga Świątek kończy urlop i zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Do gry ma wrócić 21 grudnia w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa w Abu Zabi, gdzie wystąpi w jednej drużynie m.in. z Hubertem Hurkaczem. Wcześniej Polka trenować będzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na początek jednak treningi w Warszawie. - Niedługo mam powrót do Warszawy i sześć tygodni bardzo ciężkiego treningu. Dlatego wszystkim polecam dobry odpoczynek - stwierdziła Iga. - To jest mój ostatni dzień, więc idę na plażę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym sezonie - zakończyła nagranie Iga Świątek.