Kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu prawie gotowy! Zdjęcie wnętrza lokalu ujawnia, że prace są na wykończeniu

Na to musi uważać Legia w hicie kolejki z Cracovią. To będzie dla niej bolesna strata, uniknie kłopotów z Pasami?

Jesus Imaz wyznał, co go napędza. Gwiazdor Jagiellonii mówi o zdenerwowaniu Śląska, słuszna uwaga?

Tak wygląda kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu. Są zdjęcia z wnętrza lokalu

Kiedy Lukas Podolski przychodził do Górnika Zabrze latem 2021 roku, niemalże jasne stało się, że mistrz świata z 2014 roku będzie chciał otworzyć na Śląsku swój kolejny lokal z kebabem. "Poldi" nie może narzekać na brak zainteresowania w swojej restauracji w Kolonii, która jest jedną z atrakcji turystycznych, szczególnie wśród kibiców piłki nożnej. Kiedy już ruszyły pracę nad wyremontowaniem jednego z lokali w centrum Zabrza, wielu fanów mogło mieć nadzieję, że otwarcie nastąpi lada moment. Oczekiwanie przeciąga się jednak do dziś pomimo tego, że już przed kilkoma miesiącami lokal wydawał się być bliski wykończenia. Teraz jednak pojawiło się kolejne zdjęcie lokalu Podolskiego i tym razem wygląda on na niemalże skończony. Wystarczyłoby tylko wpuścić klientów.

Szczęka opada na widok, jak mieszka Lukas Podolski! Urządził w Polsce przepiękny apartament

Kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu prawie skończony

Tym razem jednak to nie Lukas Podolski pochwalił się tym, jak idą prace wykończeniowe w jego kebabie, a zdjęcie ukazujące postęp prac pojawiło się na profilu "Twoje Zabrze" na Facebooku. Jak można zauważyć na fotografii, w lokalu pojawiły się już oznaczenia "mangal" oraz "Lukas Podolski 10", które znajdują się również w jego restauracji w Kolonii. Ponadto, w lokalu wreszcie pojawiły się stoliki i krzesła.

Pilne wieści po spadku Polski w Lidze Narodów. Niespodziewana decyzja UEFA

Kartony oraz stolarka, które można zauważyć na zdjęciu pozwalają dodatkowo sądzić, że w lokalu pozostały już do zrobienia jedynie lekkie prace dekoracyjne, które mają uzupełnić całość. Na razie wciąż jednak nie wiadomo, kiedy Lukas Podolski zdecyduje się otworzyć swój lokal w Zabrzu, a z opublikowanego zdjęcia trudno wywnioskować, czy również kuchnia jest już całkowicie zaopatrzona w niezbędny sprzęt do przygotowywania kebabów.