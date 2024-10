i Autor: Cyfrasport Lukas Podolski

Smacznego!

Wpadliśmy do Lukasa Podolskiego na kebab w jego lokalu w Kolonii. Ile kosztuje talerz mistrza świata? Sprawdźcie z nami

Niemal czterdzieści lokali liczy już sieć restauracji należących do Lukasa Podolskiego. Rozsiane są po wielu niemieckich miastach. Najwięcej ich spotkać można oczywiście w Kolonii – mieście szczególnie bliskim piłkarzowi. To tu przecież stawiał pierwsze kroki piłkarskie, tu wykuwał się jego charakter futbolowego zawadiaki. I tutaj całkiem niedawno Poldi – przy współudziale 1.FC Köln – zorganizował mecz będący jego pożegnaniem z miejscowymi kibicami. Też tam byliśmy, zaglądając przy okazji do lokalu serwującego kebaby pod szyldem LP10.