Hurkacz - Choinski TV Transmisja NA ŻYWO ATP Estoril Gdzie oglądać Hurkacz - Choinski STREAM ONLINE LIVE 4.04 Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zaczyna walkę w turnieju ATP 250 w Estoril. Polak zmierzy się z dobrym znajomym z czasów junorskich. Jan Choinski reprezentuje Wielką Brytanię. Jego ojciec jest Polakiem, a tenisista dobrze mówi w naszym języku. Choinski w środę pokonał 6:2, 6:7, 6:4 Brazylijczyka Joao Fonsecę.

Hubert Hurkacz niedawno spadł w rankingu na 10. miejsce. Jan Choinski zajmuje 188. pozycję. Brytyjczyk to ciekawa postać. Jego ojcem jest Polak, a matką Brytyjką. Tenisista urodził się w Niemczech i do 2018 r. reprezentował ten kraj, ale potem zmienił narodowe barwy na brytyjskie. - Tata nauczył mnie polskiego. Próbuję też utrzymać to polskie serce - mówił w rozmowie z Polsatem Sport Choinski, który pochodzi z artystycznej rodziny. Ojciec był... baletmistrzem. - Z Hubertem znamy się wiele lat. Graliśmy razem mnóstwo debli. Jako juniorzy wygraliśmy nawet turniej w Roehampton, a potem tworzyliśmy parę na Wimbledonie. Dużo też razem trenowaliśmy. Zawsze utrzymywałem wspaniałe przyjaźnie z polskimi tenisistami. Hubert świetnie się rozwinął i bardzo cieszą mnie jego sukcesy - dodał Choinski.

Hubert Hurkacz i Jan Choinski zagrali ze sobą rok temu na Wimbledonie. Polak pokonał Brytyjczyka 6:4, 6:4, 7:6.

Mecz Hubert Hurkacz - Jan Choinski w 2. rundzie turnieju ATP w Estoril zostanie rozegrany w czwartek 4 kwietnia 2024. Początek meczu Hurkacz - Choinski o godzinie 13 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Choinski na antenie Polsatu Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.