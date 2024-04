Hurkacz - Draper RELACJA NA ŻYWO. ATP Madryt: Hurkacz - Draper WYNIK live online. Hurkacz - Draper 26.04 na żywo w Internecie

Takiej wypowiedzi o Radwańskiej i Świątek jeszcze nie było. Trener Wiktorowski postanowił to ujawnić. Porównanie jest jednoznaczne

Tylko Iga Świątek tego dokonała. Co za liczby w tym wieku, to prawdziwa królowa

Hubert Hurkacz - Jack Draper -:-, -:-

Odśwież relację

Hubert Hurkacz bardzo udanie rozpoczął sezon na ziemnej nawierzchni i w portugalskim Estoril okazał się najlepszym tenisistą. Tydzień później w Monte Carlo również radził sobie całkiem nieźle, ale musiał uznać wyższość Caspera Ruuda. Po kilkunastu dniach przerwy Hurkacz wraca do rywalizacji i tym razem wystąpi na kortach w Madrycie. Co ciekawe, los ponownie rzucił go na starcie z reprezentantem Wielkiej Brytanii.

Wrocławianin zmierzy się z Jakem Draperem, z którym grał również w Monako. Wówczas wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku trzeciego seta, a panowie na korcie spędzili blisko 2,5 godziny. Będzie to piąte starcie Hurkacza z Brytyjczykiem i jak dotychczas Polak wygrał trzykrotnie.