Hubert Hurkacz za burtą US Open! Porażka po fatalnej grze! Hurkacz - Draper WYNIK RELACJA NA ŻYWO

Hubert Hurkacz po słabej grze przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 2:6, 4:6, 5:7 i odpadł z US Open już w 2. rundzie. Już pierwszy mecz Polaka w Nowym Jorku pokazał, że Hubiego ponownie przytłoczyła wielkoszlemowa otoczka. Teraz też był dziwnie usztywniony i zestresowany. Do tego pojawił się problemy zdrowotne. Wyraźnie osłabiony korzystał z przerwy medycznej. Wrócił do gry, ale nie zdołał odwrócić wyniku. Hurkacz nigdy nie przebrnął w Nowym Jorku 2. rundy. Wydawało się, że teraz wreszcie się przełamie. Nic z tego...

2:6, 4:6, 5:6 KONIEC! Hubert Hurkacz odpada z US Open w 2. rundzie po porażce 2:6, 4:6, 5:7 z Jackiem Draperem. Polak grał dziś bardzo słabo. Hubi nigdy nie przebrnął w Nowym Jorku 2. rundy. Wydawało się, że teraz wreszcie się przełamie. Nic z tego... 0-40 PIŁKI MECZOWE 0-30 Polak próbował agresywnie przyśpieszyć, ale wpakował piłkę w siatkę Jack Draper serwuje po zwycięstwo 2:6, 4:6, 5:6 Gem Draper PRZEŁAMANIE. Polak znów popełniał błędy, a te zaraz mogą okazać się bardzo kosztowne. Hurkacz blisko porażki 15-40 Seria błędów Polaka i znów jest pod ścianą. Są breakpointy 2:6, 4:6, 5:5 Gem Draper. Mamy znów remis w trzecim secie 15-40 Draper wymusił błąd Polaka i jest blisko wygrania gema 2:6, 4:6, 5:4 Gem Hurkacz. Polak był w opałach, bronił breakpointa, ale wtedy zagrał bardzo dobrze i odważnie. Po grze na przewagi obronił podanie Kolejna równowaga. Hubi dobre akcje przeplata błędami 40-40 Odważna i agresywna gra Polaka. Rywal zmuszony do błędu. Brawo Hubi! 30-40 Hurkacz broni breakpointa. Robi się już bardzo źle 15-30 Po skrócie Hubiego rywal dobiegł do piłki i ładnie skończył punkt 2:6, 4:6, 4:4 Gem Draper. Było w nim kilka świetnych akcji Polaka, ale na koniec znów były też jego dwa proste błędy 40-40 Potężne uderzenie Huberta 30-40 Szkoda tej akcji. Hubi miał inicjatywę, ale wpakował piłkę w siatkę, nieudany wolej 30-30 Niestety Polak teraz popełnił prosty błąd 30-15 Hubi jakby odżył 15-15 Ładna akcja Polaka. Był teraz aktywny i agresywny. Wymusił błąd Drapera 2:6, 4:6, 4:3 Gem Hurkacz. Polak cierpi, ale walczy. Teraz grał nierówno, ale na koniec znów dobrze serwował 40-40 Hubi teraz zagrał w aut z bekhendu. Brakuje bardzo dokładności 30-30 Niestety znów proste błędy Huberta 30-0 Polak wreszcie lepiej serwuje 2:6, 4:6, 3:3 Gem Draper. Brytyjczyk wygrał go do zera, popisując się efektownymi akcjami. Na koniec piękny bekhend po crossie 0-40 Świetny bekhend wzdłuż linii Drapera i wysokie prowadzenie w gemie 2:6, 4:6, 3:2 Gem Hurkacz. Polak obronił podanie, gem do 30. Brytyjczyk pod koniec popełniał błędy. Hubi wyraźnie czuje się gorzej, ale wciąż walczy i kto wie, co tu się jeszcze wydarzy 30-30 po nieudanym returnie Drapera 2:6, 4:6, 2:2 Gem Draper. Polak po ładnej akcji prowadził w nim 30-15, ale potem dominował Brytyjczyk 30-30 Draper trafił w końcową linię 30-15 Świetny bekhend Polaka wzdłuż linii 0-15 Efektowna akcja Brytyjczyka. Najpierw skrót, a potem pewny wolej po odegraniu Polaka Hubi wraca do gry Lekarz mierzy tętno Polakowi Hubi siedzi na krześle, ale fizjoterapeuta po rozmowie z nim wezwał chyba lekarza Polak wygląda na podłamanego. Źle to wygląda Hubert Hurkacz korzysta z przerwy medycznej 2:6, 4:6, 2:1 Gem Hurkacz. Hubi zaczął od błędów i było 0-30. Na szczęście pod koniec gema lepiej serwował. Niepokoją grymasy bólu, wyraźnie coś mu dolega 30-30 Draper wpakował piłkę siatkę, a Hubi znów dziwnie kulał 0-30 Błędy Polaka 2:6, 4:6, 1:1 Gem Draper. Na koniec nieudany return Polaka. Wyraźnie coś mu dolega. Po ostatniej piłce był już wyraźny grymas bólu i dziwny skłon 30-40 Wreszcie dobra agresywna gra Polaka. Wymusił błąd rywala 15-30 Niecelny return Polaka 2:6, 4:6, 1:0 Gem Hurkacz. Polak znów był w opałach już na początku seta, ale tym razem się wybronił. Być może coś dolega Hubertowi, niepokojący język ciała Równowaga. Minimalny aut po forhendzie wrocławianina 40-40 Po dobrej akcji Polaka przy siatce 15-40 Znów to samo... Hubi broni breakpointów Początek trzeciego seta. Serwuje Hurkacz 2:6, 4:6 GEM i SET DRAPER. Polak pod koniec tego seta poderwał się do walki, ale nie zdołał wyrównać. Brytyjczyk zgarnia drugą partię, a sytuacja Hurkacza robi się już bardzo trudna 30-40 Piłka setowa nieudany return Huberta 30-30 Niesamowita wymiana. Polak szalał w defensywie, a rywal na koniec wpakował piłkę w siatkę, choć stał tuż przed nią 15-15 Dobry wolej Drapera 15-0 Długa wymiana, Polak miał w niej inicjatywę. W końcu uderzył potężne z forhendu. Wcześniej ładnie otworzył sobie kort, wywierając presję 2:6, 4:5 Gem Hurkacz. Polak wygrał go szybko i do zera. Wreszcie świetnie serwował. Czyżby się przebudził? 2:6, 3:5 Gem Hurkacz PRZEŁAMANIE. Polak po raz pierwszy dzisiaj przełamał podanie Drapera, ale to Brytyjczyk teraz się pogubił, popełniają błędy Polak ma breakpointa 15-15 Smecz Drapera, trafił w samą linię dość szczęśliwie 15-0 Podwójny błąd serwisowy Drapera 2:6, 2:5 Gem Hurkacz. Polak pod koniec tego gema grał wreszcie lepiej. Na koniec as 40-30 Dobra akcja Polaka przy siatce 2:6, 1:5 Gem Draper. Brytyjczyk zakończył go asem. Bez problemu obronił podanie 15-30 Ciąg dalszy niemocy i błędów wrocławianina. Gra dużo gorzej niż w pierwszym meczu Zaledwie 53 procent trafianego pierwszego podania u Huberta Hurkacza.... 2:6, 1:4 Gem Draper PRZEŁAMANIE. W tym gemie Polak grał już fatalnie. Kiepsko serwował. Popełniał proste błędy. Na koniec znów duży aut to jego bekhendzie 30-40 Polak broni breakpointa. Ciężko się na to patrzy 15-30 Teraz skuteczny smecz naszego tenisisty 0-30 Kolejne błędy Polaka. Czy on się wreszcie obudzi? 2:6, 1:3 Gem Draper. Brytyjczyk wygrał go łatwo, szybko i do zera 0-30 Polak wciąż usztywniony i niedokładny 2:6, 1:2 Gem Hurkacz. Polak znów po kolejnych błędach bronił breakpointa. W krytycznym momencie wrócił dobry serwis. Po grze na przewagi zdołał obronić podanie 40-40 As serwisowy wrocławianina! 30-40 Polak wyrzucił na aut i broni breakpointa 30-15 po błędzie Brytyjczyka 2:6, 0:2 Gem Draper. Hubi miał szansę na przełamanie, ale popsuł wolej przy siatce. Potem Brytyjczyk opanował już sytuację 40-40 Szkoda tej szansy... Nieudana akcja Polaka przy siatce 40-30 Hubi ma breakpointa 15-0 Potężny forhend Polaka, trafił w samą linię 2:6, 0:1 Gem Draper PRZEŁAMANIE. Polak wciąż jest spięty i gra słabo. Znów już na początku seta stracił podanie. Słabo serwował. Do tego doszła pasywność i błędy. Stare grzechy wrocławianina... 30-40 Polak broni breakpointa 30-30 Dobry serwis Huberta, trafił w sam narożnik kara serwisowego 0-30 Polak ruszył do siatki i nie był to dobry atak. Rywal łatwo go minął Początek drugiego seta. Serwuje Hurkacz 2:6 GEM i SET DRAPER. Hubert Hurkacz w kiepskim stylu przegrał pierwszego seta. Czekamy na lepszą grę Polaka 0-40 Piłki setowe 0-30 Leworęczny Brytyjczyk łatwo wygrywa kolejne punkty 2:5 Gem Hurkacz. Polak wygrał go szybko i do zera 40-0 Pewny smecz Polaka. Zanosi się na łatwego gema 1:5 Gem Draper. Brytyjczyk łatwo obronił podanie, Polak był w tym gemie bezradny 15-40 Znów błąd Polaka po długiej wymianie. Słabo gra Hubi 1:4 Gem Draper PRZEŁAMANIE. Wydawało się, że Hubert się rozkręca, ale ten gem serwisowy mu zupełnie nie wyszedł. Znów nie trafiał pierwszym podaniem, a do tego popełniał koszmarne błędy 15-40 Duży aut po bekhendzie Hubiego. Znów wygląda na usztywnionego. Broni breakpointa 15-30 Skuteczny atak Polaka zakończony dobrym wolejem 0-30 Błędy Polaka, teraz duży aut 1:3 Gem Draper. Polak gra coraz lepiej, miał teraz breakpointa. Niestety nie zdołał rady go wykorzystać. Draper wyratował się serwisem. Na koniec też posłał asa Równowaga. Mocny serwis Brytyjczyka Hubert ma szansę na przełamanie. Draper pomylił się przy siatce Kolejna równowaga. Hubi chyba się rozkręcił 40-40 Efektowna akcja Hurkacza przy siatce 30-30 Oj szkoda... Po skrócie Drapera Polak dobiegł do piłki, ale wpakował ją w siatkę, choć miał sporo czasu 30-15 Agresywne głębokie uderzenie Huberta. Wymusił błąd rywala 15-15 Niecelny bekhend Polaka 1:2 Gem Hurkacz. Polak znów był w opałach, bronił breakpointa. W porę wrócił dobry serwis. Pod koniec gema Hubi trafiał pierwszym podaniem, szybko wygrywając punkty 40-40 Dobry precyzyjny serwis wrocławianina 30-40 Hubi broni breakpointa po nieudanej akcji przy siatce 30-30 Pewny smecz Polaka po koźle. Martwi niski procent trafianego pierwszego serwisu 15-15 Hubert dość szczęśliwie trafił w linię, nie kontrolował do końca tego uderzenia 0:2 Gem Draper. Brytyjczyk bez problemu obronił serwis. Hubi nie trafiał w kort, returnując. Gem do 15 15-30 A teraz podwójny błąd serwisowy Drapera 0-30 Dobry serwis leworęcznego Brytyjczyka 0:1 Gem Draper PRZEŁAMANIE. Niestety Hubert źle zaczął to spotkanie. Tylko jeden wygrywający serwis w gemie. Draper to wykorzystał. Polak od razu stracił podanie Mocny forhend Drapera. Polak był teraz zbyt pasywny. Brytyjczyk ma breakpointa 40-40 Nieudany bekhend wrocławianina. Wpakował piłkę w siatkę 40-30 Dobry serwis Huberta 15-30 Dobry forhend Polaka. Rywal pod presją odegrał w aut 0-30 Hubi zaczął od błędów GRAMY! Trwa rozgrzewka Hurkacz i Draper są już na korcie Coraz bliżej do meczu Huberta Hurkacza Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Jack Draper w 2. rundzie US Open. Początek spotkania o godzinie 17 polskiego czasu Odśwież relację Hubert Hurkacz walczy w 2. rundzie US Open, a jego rywalem jest Jack Draper. Polak i Brytyjczyk grali ze sobą dwa razy i oba te spotkania wygrał Hurkacz, ale oba też były bardzo zacięte. Najpierw pokonał Drapera 7:6(5), 6:7(5), 6:1 w 2022 w Antwerpii. Potem ograł go 6:3, 6:7(3), 7:5 w tym sezonie na mączce w Monte Carlo. Hurkacz - Draper RELACJA NA ŻYWO US Open Hurkacz mecz NA ŻYWO dzisiaj Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy US Open po zwycięstwie 4:6, 5:7, 7:6(0), 6:3, 6:1 nad Szwajcarem Marciem-Andreą Hueslerem. Od początku spotkania sprawiał wrażenie potwornie zestresowanego perspektywą kolejnej przykrej porażki w US Open (nie przebrnął tam nawet 2. rundy). Wyraźnie spięty słabo serwował, łatwo oddając inicjatywę rywalowi i popełniając błędy. Przegrał dwa pierwsze sety, a w trzecim też przegrywał 4:5 i Huesler miał przewagę przełamania. Rywal serwował po zwycięstwo. Hurkacz będąc pod ścianą, podniósł swój poziom, a Szwajcar się pogubił, a potem opadł z sił. - Pasuje tu powiedzenie “uciec komuś spod topora” - przyznał Hurkacz. - Byłem o kilka serwisów od odpadnięcia w turnieju, ale dalej tu jestem i dalej walczę. Hurkacz - Draper NA ŻYWO Relacja LIVE US Open Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w czwartek 31 sierpnia. Początek meczu Hurkacz - Draper o godzinie 17 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Draper w US Open 2023