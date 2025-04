Iga Świątek - Diana Sznajder RELACJA NA ŻYWO i WYNIK meczu. Polka walczy w Madrycie

Na żywo Iga Świątek - Diana Sznajder Mecz Igi Świątek we wtorek jednak o godzinie 12. Organizatorzy dokonali korekty w planie Mecz Iga Świątek - Diana Sznajder we wtorek o godzinie 11 Wszystkie dzisiejsze mecze odwołane! Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



—•—

For reasons beyond the control of the… pic.twitter.com/zjPJP2h5i7 — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2025

Bez gry przed godziną 16. Organizatorzy twierdzą, że gra zostanie wznowiona o godzinie 15.30 Trwa naprawianie gigantycznej awarii prądu. Bez gry w Madrycie co najmniej do 14.30 Dlaczego nie ma meczu Igi Świątek w Madrycie? Gigantyczna awaria! Awaria prądu w całej Hiszpanii i innych częściach Europy. Problem jest większy. Nie ma prądu w całej dzielnicy Madrytu. Nie działają np. światła na drogach Na korcie, na którym zaraz miała zacząć Iga Świątek, wysiadł prąd i nie mogą usunąć kamery, która wisi nisko nad kortem. Dlatego Dimitrow i Fearnley nie mogą dokończyć spotkania. Mecz przerwany. Kuriozalna sytuacja. Bułgar prowadzi 6:4, 5:4. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Diana Sznajder w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania po godz. 13 i zakończeniu meczu Grigora Dimitrowa.

Odśwież relację

Iga Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie gra z Dianą Sznajder. Oby tym razem panie zaczęły bez żadnych problemów, a organizatorzy uporali się już ze skutkami gigantycznej awarii, która pozbawiła cały kraj prądu. Diana Sznajder w tej edycji turnieju w dwóch meczach straciła zaledwie... 3 gemy. W sobotę zdemolowała 6:0, 6:0 Łotyszkę Anastazję Sevastovą, pogromczynię... Jeleny Ostapenko w poprzedniej rundzie. Potrzebowała na to zaledwie 45 minut. Diana Sznajder to jedno z odkryć poprzedniego sezonu, w którym wygrała aż cztery turnieje rangi WTA, błyskawicznie wspinając się w rankingu (obecnie nr 13). Wywalczyła też srebrny medal w deblu na igrzyskach w Paryżu (w deblu, w parze z Mirrą Andriejewą). – Muszę przygotować się taktycznie i obejrzeć jej mecze, bo nigdy z nią nie grałam, nawet na treningu – podkreślała Iga Świątek w rozmowie z PAP. - Sznajder to wschodząca zawodniczka, grająca z dużą pewnością siebie, która wygrała już w Madrycie kilka meczów - dodała.

Świątek - Sznajder NA ŻYWO Relacja live i wynik meczu

Diana Sznajder urodziła się w Moskwie. Jest leworęczna, a to zawsze wyzwanie dla rywalki. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie. Jego potomkowie to Niemcy nadwołżańscy, czyli osadnicy, którzy przybyli do Rosji jeszcze w XVIII wieku na zaproszenie Katarzyny Wielkiej.

Po agresji Rosji na Ukrainę Diana Sznajder była namawiana przez członków rodziny i znajomych do zmiany obywatelstwa. Jednak odmówiła. - Zostałam wychowana jako patriotka - tłumaczyła. Jej trenerką jest Dinara Safina (siostra Marata), była rosyjska tenisistka, w 2009 r. nawet liderka rankingu WTA. W 2022 r. Diana Sznajder przeprowadziła się z Rosji do USA, aby studiować na Uniwersytecie w Karolinie Północnej.