Kim jest Diana Sznajder? Rywalka Igi Świątek ma niemieckie korzenie, to rewelacja poprzedniego sezonu!

Iga Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie zagra z Dianą Sznajder, która w tej edycji turnieju w dwóch meczach straciła zaledwie... 3 gemy. W sobotę zdemolowała 6:0, 6:0 Łotyszkę Anastazję Sevastovą, pogromczynię... Jeleny Ostapenko w poprzedniej rundzie. Potrzebowała na to zaledwie 44 minut. Diana Sznajder to jedno z odkryć poprzedniego sezonu, w którym wygrała aż cztery turnieje rangi WTA, błyskawicznie wspinając się w rankingu (obecnie nr 13). Wywalczyła też srebrny medal w deblu na igrzyskach w Paryżu (w deblu, w parze z Mirrą Andriejewą).

ZOBACZ: Aryna Sabalenka obejrzała mecz Igi Świątek w Madrycie i wydała wyrok. "Nie zaczęła dobrze"

– Muszę przygotować się taktycznie i obejrzeć jej mecze, bo nigdy z nią nie grałam, nawet na treningu – podkreślała Iga Świątek w rozmowie z PAP. - Sznajder to wschodząca zawodniczka, grająca z dużą pewnością siebie, która wygrała już w Madrycie kilka meczów - dodała.

Diana Sznajder ma niemieckie korzenie

Diana Sznajder urodziła się w Moskwie. Jest leworęczna, a to zawsze wyzwanie dla rywalki. Gra agresywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jest waleczna i odważna, a jej znak rozpoznawczy to chusta, którą przykrywa głowę. - Zaczęłam ją nosić jeszcze jako dziecko i tak już zostało - zdradziła. Jej ojciec był bokserem i ma niemieckie korzenie. Jego potomkowie to Niemcy nadwołżańscy, czyli osadnicy, którzy przybyli do Rosji jeszcze w XVIII wieku na zaproszenie Katarzyny Wielkiej.

Diana Sznajder nie chciała zmienić obywatelstwa

Po agresji Rosji na Ukrainę Diana Sznajder była namawiana przez członków rodziny i znajomych do zmiany obywatelstwa. Jednak odmówiła. - Zostałam wychowana jako patriotka - tłumaczyła. Jej trenerką jest Dinara Safina (siostra Marata), była rosyjska tenisistka, w 2009 r. nawet liderka rankingu WTA. W 2022 r. Diana Sznajder przeprowadziła się z Rosji do USA, aby studiować na Uniwersytecie w Północnej Karolinie

Iga Świątek - Diana Sznajder Gdzie oglądać mecz? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Diana Sznajder w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w poniedziałek 28 kwietnia 2025. Początek meczu Świątek - Sznajder nie przed godz. 13 (drugi mecz od godz. 11 po Dimitrow - Fearnley). Transmisja TV z meczu Iga Świątek - Diana Sznajder na antenie Canal+ Sport 2. Stream online na Canal+ ONLINE.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie