Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Madryt? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie, do którego awansowała po zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Sznajder. Polka zagrała znów dobre spotkanie i widać, że rozkręca się na swojej ulubionej nawierzchni, budując formę po ciężkich miesiącach. - Ostatnie tygodnie nie były łatwe, więc staram się nie przejmować i po prostu skupić się na następnym punkcie. Próbuję znaleźć pewność siebie i nie zabijać się tymi myślami o poprzednich meczach i poprzednich punktach. Wiem, że jestem blisko znalezienia swojego rytmu - mówiła Iga Świątek w Madrycie.

Z kim zagra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA w Madrycie

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie zagra z Madison Keys. Amerykanka pokonała 6:2, 6:3 Chorwatkę Donnę Vekić. Świątek zagra z Keys po raz pierwszy od pamiętnego półfinału Australian Open, w którym przegrała 5:7, 6:1, 6:7, nie wykorzystując w końcówce piłki meczowej. Bilans rywalizacji Polki z mistrzynią Australian Open to 4-2.

Iga Świątek w Madrycie broni tytułu. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) rok temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. Dwa lata temu też zagrała w finale, ale wtedy uległa Sabalence.

Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski i trzeba nauczyć się je kontrolować. Ważny jest też naciąg rakiety - dzieliła się spostrzeżeniami Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale WTA Madryt

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie zagra już w środę 30 kwietnia, a jej rywalką będzie Madison Keys. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

