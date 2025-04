Arsenal Londyn - PSG RELACJA NA ŻYWO. Kto zagra w wielkim finale Ligi Mistrzów? [WYNIK, SKŁADY]

Arsenal Londyn – PSG -:- (-:-)

Bramki:

Kartki:

Arsenal:

PSG:

Przed finiszem piłkarskiego sezonu 2024/25 dwa kluby - Paris Saint-Germain i Barcelona - są w grze o skompletowanie potrójnej korony, czyli jednoczesne zdobycie mistrzostwa i pucharu kraju oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Byłby to 11. taki przypadek w Europie, a ósmy od kiedy w 1992 rywalizacja o Puchar Europy toczy się w formule Champions League.

Co ciekawe, na krótkiej liście klubów i trenerów, którzy osiągnęli taki sukces, są już Barcelona - do tego pojawia się dwukrotnie, jej niemiecki szkoleniowiec Hansi Flick, a także prowadzący PSG Hiszpan Luis Enrique. Jedyną nowością może być zatem tylko paryski klub. PSG ma już zapewniony tytuł mistrza Francji i jest w finale krajowego pucharu, w którym 24 maja zmierzy się z Reims, a we wtorek rozpocznie półfinałową rywalizację w Lidze Mistrzów z Arsenalem Londyn.

