Arsenal – PSG typy i kursy (29.04.2025) | Hit półfinałów Ligi Mistrzów

Pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów rozegrane zostanie 29 kwietnia o godzinie 21:00 na Emirates Stadium w Londynie. Zarówno Arsenal jak i PSG prezentują ofensywny futbol i marzą o finale w Monachium.

Kanonierzy mają za sobą znakomity dwumeczu przeciwko Realowi Madryt, który z pewnością zadziałał pozytywnie na nastroje w szatni. Dla wielu typerów kluczowe będzie odpowiednie typowanie rynków dodatkowych, nie tylko wyniku 1X2.

Arsenal – PSG: kto faworytem – typy bukmacherskie

Za faworyta tej rywalizacji uznawany jest Arsenal, który będzie mógł wykorzystać we wtorek atut własnego boiska. Kurs na zwycięstwo gospodarzy u bukmachera Superbet wynosi 2.15. W przypadku ewentualnej wygranej PSG jest to 3.40, podobnie jak w przypadku typowania remisu. Niewielka różnica kursów sugeruje wyrównaną rywalizację. Gdyby ten mecz odbywał się na Parc des Princes, to zapewne paryżanie byliby uważani za faworytów.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 29/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Powyżej 2.5 goli po dobrym kursie

Arsenal cechuje się bardzo dobrą grą w defensywie, ale również umiejętnościami skutecznego wyprowadzania szybkich ataków. Przekonał się o tym Real Madryt, który został zdominowany w ćwierćfinale. PSG w pełni imponuje za to ofensywą. Fantastyczną formę w tym sezonie prezentuje Ousmane Dembele, wspierany przez Bradleya Barcolę, Chwiczę Kwaracchelię czy Desire Doue. Bukmacher Superbet oferuje kurs w postaci 1.92 na minimum trzy gole we wtorkowym starciu.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 29/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Obie drużyny strzelą gola w ofercie bukmacherów

Arsenal na własnym terenie z pewnością będzie chciał wywalczyć korzystną zaliczkę, tak aby w rewanżu móc bronić wyniku. Niewykluczone, że spróbuje więc przejąć inicjatywę i poszuka szybkiej bramki. PSG z kolei nie powinno się zatrzymywać, gdyż w ofensywie ma nieziemski potencjał. Obie ekipy trafiały do bramki w sześciu z siedmiu ostatnich meczów. Kurs na gole dla obu zespołów wynosi 1.74.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 29/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie.

Arsenal – PSG: statystyki dla typera

Arsenal zajmuje 2. miejsce w Premier League z dorobkiem 67 punktów, a PSG przewodzi tabeli Ligue 1 z 78 punktami i zapewnił już sobie mistrzostwo Francji.

Ostatnie 5 meczów Arsenal:

Arsenal - Crystal Palace 2:2 (23.04.2025)

Ipswich - Arsenal 0:4 (20.04.2025)

Real Madryt - Arsenal 1:2 (16.04.2025)

Arsenal - Brentford 1:1 (12.04.2025)

Arsenal - Real Madryt 3:0 (08.04.2025)

Ostatnie 5 meczów PSG:

PSG - Nice 1:3 (25.04.2025)

Nantes - PSG 1:1 (22.04.2025)

PSG - Le Havre 2:1 (19.04.2025)

Aston Villa - PSG 3:2 (15.04.2025)

PSG - Aston Villa 3:1 (09.04.2025)

Mecze bezpośrednie (H2H):

01.10.2024: Arsenal - PSG 2:028.07.2018: Arsenal - PSG 5:123.11.2016: Arsenal - PSG 2:213.09.2016: PSG - Arsenal 1:128.07.2007: Arsenal - PSG 2:1

Arsenal - PSG: przewidywane składy

W składzie Arsenalu po raz kolejny powinien zagrać Jakub Kiwior, który zastępuje kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Mikel Arteta nie będzie mógł we wtorek skorzystać także z Gabriela Jesusa, Kaia Havertza, Thomasa Parteya czy Jorginho.

Arsenal - PSG: transmisja - gdzie obejrzeć?

Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisję w telewizji zapewniają TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.