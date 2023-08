Hurkacz - Huesler RELACJA NA ŻYWO. US Open Hubert Hurkacz - Huesler WYNIK LIVE ONLINE Hurkacz 1. runda US Open na żywo w Internecie dzisiaj

Hubert Hurkacz - Marc-Andrea Huesler -:-, -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Marc-Andrea Huesler Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Marc-Andrea Huesler w 1. rundzie US Open! Będzie to trzeci mecz na korcie nr 10 i powinien rozpocząć się ok. 21:00 po zakończeniu meczów Griekspoor - Fils i Jacquemot - Curenko.

Hubert Hurkacz w dotychczasowych występach w US Open ani razu nie zabrnął dalej niż do drugiej rundy. Jak na zawodnika, który od ponad 2 lat znajduje się w czołowej "20" rankingu ATP, jest to dość zawstydzający wynik. Tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że wrocławianin bardzo dobrze czuje się na kortach twardych i potrafi na nich korzystać z atutu w postaci serwisu. W tym roku "Hubi" przyjechał do Nowego Jorku po obiecujących występach w Toronto i Cincinnati, gdzie dwukrotnie przegrywał dopiero z liderem światowego rankingu, Carlosem Alcarazem. W obu tych spotkaniach potrafił jednak urwać seta i był naprawdę blisko sukcesu. W Cincinnati stawką pojedynku z Hiszpanem był awans do finału, więc po tak udanym występie oczekiwania polskich kibiców względem Hurkacza podczas US Open są naprawdę wysokie. By je spełnić, najlepszy polski tenisista musi rozpocząć turniej od zwycięstwa w 1. rundzie z niżej notowanym Markiem-Andreą Hueslerem. Będzie to trzeci mecz dnia na korcie numer 10 i rozpocznie się po zakończeniu spotkania Jacquemot - Curenko, najprawdopodobniej ok. godziny 21:00.