Hurkacz - Draper Transmisja TV ATP Monte Carlo Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Draper STREAM ONLINE LIVE 9.04.2024 Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz zaczyna dzisiaj walkę w Monte Carlo, a jego pierwszym rywalem będzie Brytyjczyk Jack Draper (nr 39). Polski tenisistka rywalizację zacznie pokrzepiony triumfem w Estoril, ale z drugiej strony - ma bardzo mało czasu na odpoczynek po tym sukcesie. Hurkacz pierwszy mecz w Monte Carlo rozegra już we wtorek.

Hurkacz - Draper Transmisja TV Gdzie oglądać mecz ATP Monte Carlos

Hubert Hurkacz i Jack Draper w Monte Carlo zagrają ze sobą czwarty. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polaka. Ostatnio górą był Draper, który ograł Hurkacz 6:2, 6:4, 7:5 w US Open 2023. Wcześniej wrocławianin pokonał Brytyjczyka 6:3, 6:7, 7:5 w Monte Carlo w 2023 r. i 7:6, 6:7, 6:1 w Antwerpii w 2022 r. - Jack Draper jest leworęczny, a z takimi Hubertowi często gra się ciężko. Rozmawiałem z rodzicami Huberta i wiem, że zaraz po finale złapał samolot i doleciał szybko do Monte Carlo, więc będzie miał więcej czasu, żeby tutaj spokojnie potrenować - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Wojciech Fibak.

Hurkacz - Draper Gdzie oglądać mecz dzisiaj ATP Monte Carlo 2024

Hubert Hurkacz po triumfie w Estoril awansował z 10. na 8. miejsce w rankingu ATP. W notowaniu ATP Race jest na 7. pozycji. W Monte Carlo zacznie rywalizacją już w 1. rundzie, bo ostatnio był poza Top-8, a wolny los i awans do 2. rundy bez gry ma ósemka najwyżej rozstawionych zawodników. Mecz Hurkacz - Draper zaplanowano na wtorek, ale... - We wtorek, kiedy ma zagrać z Draperem, ma padać deszcz, więc nie wiadomo, czy ten mecz nie zostanie jednak przełożony na kolejny dzień - mówi Wojciech Fibak.

Hurkacz - Draper STREAM ONLINE LIVE Monte Carlo Transmisja ONLINE 9.04.2024

Mecz Hubert Hurkacz - Jack Draper w 1. rundzie turnieju ATP w Monte Carlo zostanie rozegrany we wtorek 9 kwietnia. Początek meczu Hurkacz - Draper po godzinie 12.30 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 11). Niestety we wtorek ma padać deszcz, więc te plany mogą się zmienić. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Draper w turnieju ATP w Monte Carlo na Polsacie Sport i online na Polsat BOX GO.