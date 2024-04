Hurkacz - Fritz Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz WTA Madryt

Powiedziała to głośno

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra mecz w 4. rundzie turnieju ATP w Madrycie, a rywalem Polaka będzie Amerykanin Taylor Fritz (nr 13 ATP). Tenisista z Wrocławia kontynuuje dobre występy na mączce. Teraz pokonał 6:4, 7:6(2) Niemca Daniela Altmaiera. W meczu Hurkacz - Fritz ciężko wskazać faworyta. Nawet bukmacherzy bardzo podobnie oceniają szanse obu potężnie serwujących tenisistów na zwycięstwo.

Hurkacz - Fritz Gdzie oglądać mecz Transmisja TV ATP Madryt

Hubert Hurkacz rywala w w 4. rundzie turnieju w Madrycie poznał po meczu Taylor Fritz - Sebastian Baez. Amerykanin wygrał 6:2, 6:3. Hurkacz i Fritz grali ze sobą trzy razy. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla tenisisty z USA. Ostatnio Fritz pokonał Hurkacz 7:6, 7:6 w meczu Polska - USA w półfinale United Cup 2023. Kto lepiej poradzi sobie w specyficznych warunkach w Madrycie? Na wysokości ponad 600 m n.p.m. gra toczy się szybciej, piłki nabierają dużego przyśpieszenia. Te warunki wyraźnie pasują Hurkaczowi. – Mieliśmy okazję trochę potrenować, przygotować się do turnieju - powiedział Hurkacz, który przed turniejem w Madrycie zrobił sobie przerwę w startach i trenował w Monte Carlo.

Hurkacz - Fritz STREAM ONLINE LIVE ATP Madryt Transmisja ONLINE

Mecz Hubert Hurkacz - Taylor Fritz w 4. rundzie turnieju ATP w Madrycie (1/8 finału) zostanie rozegrany we wtorek 30 kwietnia 2024. Początek meczu Hurkacz - Fritz ok. godziny 12.30-13.00 (drugi mecz od godz. 11 po meczu Rublow - Griekspoor). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Fritz w Madrycie na antenie Polsatu Sport 1. Stream online na Polsat BOX GO.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej