Hurkacz - Popyrin RELACJA NA ŻYWO. Indian Wells: Hurkacz - Popyrin WYNIK LIVE ONLINE. Hurkacz - Popyrin NA ŻYWO w INTERNECIE

Hubert Hurkacz - Alexei Popyrin -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Alexei Popyrin Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Alexei Popyrin. Panowie na korcie powinni pojawić się nie wcześniej niż o 2 w nocy. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

Indian Wells to jeden z najważniejszych turniejów w tenisowym kalendarzu. Impreza na zachodzie Stanów Zjednoczonych rangą ustępuje wyłącznie turniejom wielkoszlemowym, co mówi samo za siebie. Jest więc sporo rankingowych punktów do zdobycia, o które w męskiej części turnieju powalczy Hubert Hurkacz. Polak grę zacznie od II rundy.

W tej zmierzy się z reprezentantem Australii. Alexei Popyrin do głównej drabinki imprezy dostał się poprzez kwalifikacje. Co ciekawe, Hurkacz i Popyrin grali już ze sobą na Indian Wells, co miało miejsce w 2021 roku. Wówczas górą był reprezentant Polski, wygrywając 6:1, 7:5. I nie jest żadną tajemnicą, że i tym razem wrocławianin jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku.