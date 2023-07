Hurkacz - Ramos-Vinolas TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Ramos-Vinolas STREAM ONLINE LIVE 3.07.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj rozpocznie walkę w Wimbledonie, a rywalem polskiego tenisisty będzie Hiszpan Albert Ramos-Vinolas. - Mam stąd fantastycznie wspomnienia - mówi Hurkacz, który dwa lata temu w londyńskim Szlemie doszedł do półfinału, gromiąc m.in. słynnego Rogera Federera.

Hubert Hurkacz i Hiszpan Albert Ramos-Vinolas zagrają ze sobą po raz trzeci, ale pierwszy raz zmierzą się na trawie. Oba poprzednie mecze rozegrali w 2022 r. Najpierw Hurkacz pokonał Ramosa-Vinolasa 6:7, 6:2, 7:6 w Montrealu (kort twardy), a potem 7:6, 6:2 w Monte Carlo (mączka). Doświadczony 35-letni Hiszpan jest leworęczny, co na trawie bywa dużym atutem. Chodzi oczywiście o serwis i generowane kąty oraz rotacje niewygodne dla rywala. - Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia. Czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

Hubert Hurkacz rywalizację w Wimbledonie zaczyna po nieco słabszym okresie, w którym brakowało znaczących sukcesów. - To były słabe wyniki, jeżeli chodzi o moje ambicje. Wierzę, że mogę grać dużo lepiej - powiedział Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. Polak po porażce w. 3 rundzie Roland Garros z pewnością liczył na to, że na trawie zanotuje lepsze wyniki, ale z turnieju ATP w Stuttgarcie odpadł w półfinale po porażce 6:3, 3:6, 3:6 z Niemcem Janem-Lennardem Struffem, a obronę tytułu w turnieju ATP w Halle zakończył już po drugim meczu. Przegrał 3:6, 6:1, 6:7(8) dramatyczny mecz z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

Mecz Hubert Hurkacz - Albert Ramos-Vinolas w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 3 lipca 2023. Początek meczu Hurkacz - Ramos-Vinolas ok godziny 13.30-14.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 12 po meczu kobiet Kudermietowa - Kanepi). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Ramos-Vinolas na antenie Polsatu Sport Extra oraz online w usłudze Polsat BOX GO.