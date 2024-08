Aż ciężko w to uwierzyć, ale Hubert Hurkacz jeszcze nigdy nie przebrnął 2. rundy US Open, choć przecież w innych rozgrywanych na kortach twardych amerykańskich turniejach odnosił tyle sukcesów. Teraz też łatwo nie będzie, bo na drodze polskiego tenisisty stoi Australijczyk Jordan Thompson (nr 32), który rozgrywa sezon życia. Hurkacz występ w Nowym Jorku zaczął od dobrego meczu i zwycięstwa (6:3, 7:6, 7:6) nad Kazachem Timofiejem Skatowem. - Cieszę się z tego zwycięstwa. Zagrałem całkiem solidne spotkanie, wygrałem w trzech setach, więc to na pewno doda mi dużo pewności siebie przed kolejny meczem - powiedział Hurkacz. - Fajnie było też zobaczyć Maksa Kaśnikowskiego, który przeszedł eliminacje i zagrał w turnieju głównym. Bardzo się z tego cieszę i wierzę, że będzie coraz lepiej w kolejnych Szlemach i Maks będzie się przesuwał w górę w rankingu - dodał Hubi.

Jordan Thompson, rywal Huberta Hurkacza w 2. rundzie US Open 2024, na otwarcie rywalizacji w Nowym Jorku łatwo rozbił 6:1, 6:3, 6:2 Francuza Constanta Lestienne'a. Na początku tego roki Australijczyk pokonał m.in. słynnego Rafaela Nadala (w Brisbane), choć oczywiście Hiszpan ostatnio grał znacznie poniżej swoich możliwości. Idolem z dzieciństwa Thompsona był Lleyton Hewitt i prezentuje nieco podobny styl gry jak jego rodak, były lider rankingu. Mimo dość skromnych warunków fizycznych (183 cm) dobrze serwuje, gra agresywny tenis, dobrze porusza się po korcie, ma mocny forhend, wcześnie atakuje piłki.

Hubert Hurkacz ostatnio miał duże problemy zdrowotne. Na koniec rywalizacji w Wimbledonie doznał poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z walki w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wrócił do gry w Montrealu, gdzie doszedł do ćwierćfinału. Potem był występ w Cincinnati, gdzie również awansował do 1/4 finału, ale ten występ kończył z kontuzją łydki, a wcześniej narzekał też na ból pleców. Hurkacz do tej pory w US Open nie odnosił sukcesów, choć teoretycznie warunki w Nowym Jorku powinny mu bardzo pasować. Nigdy nie przebrnął tam 2. rundy. Rok temu też odpadł w 2. rundzie, przegrywając w trzech setach (2:6, 4:6, 5:7) w Brytyjczykiem Jackiem Draperem.

Mecz Hubert Hurkacz - Jordan Thompson w 2. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany w czwartek 29 sierpnia. Początek meczu Hurkacz - Thompson o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Thompson na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

JAZDA!🇵🇱 Iga Świątek 🆚 Ena Shibahara 🇯🇵⏰ about 20:30 CET (2nd from 18:00 CET)📺 Eurosport 1, Max🎙️ @jkostyra, @LechSidor🇵🇱 Hubert Hurkacz 🆚 Jordan Thompson 🇦🇺⏰ 17:00 CET📺 Eurosport 1 (po La Vuelta), Max🎙️ @MarekFurjan, @CeltDawid📸 Jimmie48 | #USOpen |… pic.twitter.com/EIEGUvCHEb— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) August 29, 2024

