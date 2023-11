Iga Świątek - Aryna Sabalenka Relacja NA ŻYWO WYNIK Live online Półfinał WTA Finals 2023

Aryna Sabalenka naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Trzymała to w sobie od dawna

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Aryną Sabalenka w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun. Niestety wszystko może popsuć fatalna pogoda. Od rana w Cancun jest pochmurno, wietrznie i leje deszcz. Wielka szkoda, bo stawka meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka będzie ogromna. Panie powalczą nie tylko o awans do wielkiego finału. Jeżeli Polka pokona Białorusinkę, stanie przed wielką szansą na odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA. Wróci na tron, jeśli wygra również w finale. - Bardzo chcę zagrać z Igą - Sabalenka, jeszcze zanim stało się jasne, że to Polka będzie jej rywalką w półfinale. I jej marzenie ma się spełnić.

Świątek - Sabalenka WYNIK NA ŻYWO Relacja live online z WTA Finals

Iga Świątek przed meczem z Aryną Sabalenką ma mało czasu odpoczynek. Kończący rywalizację w grupie mecz z Ons Jabeur kończyła nad ranem polskiego czasu. Wygrała 6:1, 6:2 i z kompletem zwycięstw wygrała grupę. Sabalenka wcześniej pokonała 6:2, 3:6, 6:3 Jelenę Rybakinę. Polka i Białorusinka grały ze sobą już osiem razy. Bilans tej rywalizacji to 5-3 dla Igi Świątek. Ostatnio zagrały ze sobą wiosną i to dwukrotnie. Najpierw górą była Polka wygrała 6:3, 6:4 w finale w Stuttgarcie. Białorusinka zrewanżowała jej się, pokonując Polkę 6:3, 3:6, 6:3 w finale w Madrycie. Jeżeli Iga Świątek wygra dzisiejszy mecz, to w jednym turnieju pokona mistrzynię Wimbledonu (Marketa Vondrousova), mistrzynię US Open (Coco Gauff) i mistrzynię Australian Open (właśnie Sabalenka).

Świątek - Sabalenka Relacja NA ŻYWO WYNIK LIVE WTA Finals 2023

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę 4/5 listopada nie przed godziną 24 polskiego czasu, ale pewnie zacznie się ok. godz. 0.30-1.30 w nocy, po zakończeniu półfinału Jessica Pegula - Coco Gauff (godz. 23). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Sabalenka w WTA Finals.

Na żywo Iga Świątek - Aryna Sabalenka Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun. Początek meczu nie przed godziną 24, ale pewnie dużo później ok. 1 najwcześniej

Odśwież relację