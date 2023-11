WTA Finals: Kiedy finał Iga Świątek - Jessica Pegula O której godzinie gra Iga Świątek w finale

Iga Świątek zagra w finale WTA Finals 2023 w Cancun! Polka w przerywanym przez deszcz półfinale pokonała Arynę Sabalenkę. Pojedynek wiceliderki z liderką rankingu WTA wywoływał wielkie emocje i lepsza okazała się nasza tenisistka, którą już tylko jedno zwycięstwo dzieli od powrotu na pozycję numer 1. Na jej drodze stoi Jessica Pegula, która w Cancun prezentuje się znakomicie. W pierwszym półfinale łatwo ograła 6:2, 6:1 swoją rodaczką i partnerkę deblową Coco Gauff. Finał WTA Finals 2023 Iga Świątek - Jessica Pegula zaplanowano na poniedziałek 6 listopada o godzinie 22.30 polskiego czasu.

Kiedy gra Iga Świątek Finał WTA Finals 2023? Świątek - Pegula O której finał?

Iga Świątek i Jessica Pegula w finale WTA Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 5-3 dla Polki. W tym roku panie spotkały się trzy razy. Zaczęło się od bolesnej porażki Świątek 2:6, 2:6 w United Cup w Sydney. Potem Iga wzięła rewanż, demolując Pegulę 6:3, 6:0 w finale w Dausze. Ostatnio znów górą była Amerykanka, która ograła naszą tenisistkę 6:2, 6:7, 6:4 w Cincinnati.

Iga Świątek i Jessica Pegula na drodze do finału WTA Finals wygrały wszystkie mecze. A to oznacza, że zwyciężczyni dzisiejszego meczu o tytuł odleci z Cancun bogatsza o ponad 3 mln dolarów (brutto). Polka jest faworytką, ale Amerykanka z pewnością zawiesi jej bardzo wysoko poprzeczkę. Sprytna, szybka, solidna i świetna w defensywie Pegula doskonale zaadoptowała się do bardzo trudnych warunków w Cancun. Jednak to samo można powiedzieć o Idze Świątek.

Iga Świątek - Jessica Pegula O której godzinie finał WTA Finals 2023 w Cancun?

Finał WTA Finals Iga Świątek - Jessica Pegula zostanie w poniedziałek 6 listopada. Początek finału Świątek - Pegula o godzinie 22.30 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.