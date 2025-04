Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Po zwycięstwie 4:6, 6:4, 6:2 nad Alexandrą Ealą broniąca tytułu Polka pokonała również Lindę Noskovą. Iga Świątek powoli rozkręca się na swojej ulubionej nawierzchni, budując formę po ciężkich miesiącach. - Ostatnie tygodnie nie były łatwe, więc staram się nie przejmować i po prostu skupić się na następnym punkcie. Próbuję znaleźć pewność siebie i nie zabijać się tymi myślami o poprzednich meczach i poprzednich punktach. Wiem, że jestem blisko znalezienia swojego rytmu - powiedziała Iga Świątek w Madrycie.

Z kim zagra Iga Świątek w 4. rundzie WTA Madryt? Kim jest Diana Sznajder?

Iga Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie zagra z Dianą Sznajder. 21-letnia Rosjanka w efektownym stylu zdemolowała 6:0, 6:0 Łotyszkę Anastazję Sevastovą, pogromczynię... Jeleny Ostapenko w poprzedniej rundzie. Potrzebowała na to zaledwie 44 minut. Diana Sznajder to jedno z odkryć poprzedniego sezonu. Rosyjska tenisistka przebiła się wtedy do Top-20 rankingu, a w Paryżu zdobyła srebrny medal (w deblu). Sznajder jest leworęczna. Gra agresywny i ofensywny tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Na korcie występuje zawsze z charakterystyczną bandaną na głowie. W rankingu WTA zajmuje 13. miejsce.

Iga Świątek w Madrycie broni tytułu i aż 1000 punktów w rankingu, a na jej wpadkę czekają już dwie Amerykanki. Jessica Pegula i Coco Gauff depczą naszej gwieździe po piętach. Na początku sezonu kibice Igi liczyli, że raszynianka ruszy w pogoń za Sabalenką, która jesienią wykorzystała zawieszenie Świątek i znów wyprzedziła ją w rankingu. Po kolejnych słabszych występach Polki przewaga nad Białorusinką jednak zamiast topnieć, zaczęła gwałtownie rosnąć. Na dodatek goniące naszą tenisistkę rywalki bardzo się do niej zbliżyły.

Iga Świątek - Diana Sznajder Kiedy mecz w 4. rundzie WTA Madryt?

Mecz Iga Świątek - Diana Sznajder w 4. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w poniedziałek 28 kwietnia 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie