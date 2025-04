Iga Świątek - Linda Noskova RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w WTA Madryt

Na żywo Iga Świątek - Linda Noskova Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania o godzinie 20.

Iga Świątek i Linda Noskova w Madrycie grają ze sobą już po raz szósty, a bilans tej rywalizacji to 5-1 dla Polki, która w tym sezonie pokonała już Czeszkę 6:7, 6:4, 6:4 w Dausze. Jedynej porażki doznała w pamiętnym meczu w Australian Open 2024 (6:3, 3:6, 4:6). Noskova ostatnio nie była w najwyższej formie, ale to samo przecież można powiedzieć o Świątek. Atuty Czeszki to mocny serwis, return i potężne uderzenia z głębi kortu. Imponuje też silną psychiką, choć często w kluczowych momentach meczów z Igą popełniała błędy.

Świątek - Noskova RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu WTA Madryt

Iga Świątek w Madrycie kontynuuje walkę na kortach ziemnych, swojej ulubionej nawierzchni. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) Polka broni tytułu. Rok temu po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. - Turniej w Madrycie sprawia, że przesuwam swoje granice. Wyciąga to co we mnie najlepsze - stwierdziła Iga przed pierwszym meczem w stolicy Hiszpanii.

Iga Świątek w Madrycie broni tytułu i aż 1000 punktów w rankingu, a na jej wpadkę czekają już dwie Amerykanki. Jessica Pegula i Coco Gauff depczą naszej gwieździe po piętach. Na początku sezonu kibice Igi liczyli, że raszynianka ruszy w pogoń za Aryną Sabalenką, która jesienią wykorzystała zawieszenie Świątek i znów wyprzedziła ją w rankingu. Po kolejnych słabszych występach Polki przewaga nad Białorusinką jednak zamiast topnieć, zaczęła gwałtownie rosnąć. Na dodatek goniące naszą tenisistkę rywalki bardzo się do niej zbliżyły.