Iga Świątek - Barbora Krejcikova Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu WTA Finals 2024

Na żywo Iga Świątek - Barbora Krejcikova 40-40 Pewny bekhend wzdłuż linii naszej gwiazdy po dobrym serwisie 30-40 Błąd Igi, bekhend w siatkę. Jest już breakpoint 30-30 Iga w trudnej sytuacji zagrała w aut 30-15 Czeszka odpowiada potężnym returnem 30-0 Znów mocny i dobry serwis Polki 15-0 As serwisowy Igi 4:6, 1:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. No wreszcie! Polka przełamuje podanie Czeszki, po raz pierwszy dzisiaj. Na koniec błąd Krejcikovej 40-30 Dobry serwis Czeszki 40-15 Oj Iga... Polka miała piłkę w górze, ale jej drive-volley był bardzo niecelny 40-0 Iga ma trzy szanse na przełamanie 30-0 Znów skuteczny agresywny return Igi 15-0 Pewny smecz Polki, wcześniej był agresywny return 0:3 Gem Krejcikova PRZEŁAMANIE. Iga znów broniąc breakpointa, popełniła podwójny błąd serwisowy 30-40 Po znakomitym returnie Czeszki Polka znów broni breakpointa 30-30 Return Krejcikovej w siatkę 15-30 Błąd Igi, forhend w siatkę. Znów widać brak rytmu 15-15 Pewny bekhend Polki zagrany na półkorcie 0-15 Szczęśliwy return Czeszki po taśmie 4:6, 0:2 Gem Krejcikova. Polka niestety coraz bliżej porażki. Czeszka dość pewnie obroniła podanie. Na koniec znów nieudany return Świątek 15-40 As serwisowy Krejcikovej 15-30 Znów return Świątek w siatkę 15-15 Świetny forhend Polki, wreszcie efektowna akcja 0-15 Return Igi w siatkę 4:6, 0:1 Gem Krejcikova PRZEŁAMANIE. Niestety Iga tak jak na początku pierwszego seta traci od razu serwis. Na koniec gema podwójny błąd serwisowy Polki Iga broni breakpointa 40-40 Iga zagrała w siatkę po sprytnym uderzeniu rywalki 40-30 Czeszka ruszyła do siatki popisała się pewnym smeczem 40-15 Autowe uderzenie Czeszki 30-15 Dobry serwis Polki 15-15 Krejcikova odpowiada świetnym bekhendem 15-0 Mocny i dokładny forhend Igi Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 4:6 GEM I SET KREJCIKOVA. Polka niestety nie zdołała uratować tego seta. Zdecydowało jedno przełamanie na samym początku. Szkoda zwłaszcza niewykorzystanych breakpointów 30-40 Znów błąd Polki i piłka setowa 30-30 Iga miała inicjatywę, ale na koniec uderzyła w aut. Ale szkoda tego błędu! 30-15 Ale return Igi! 15-15 Dokładny serwis Czeszki i pewnie skończony punkt 15-0 Niesamowita gra Igi w defensywie! Barbora smeczowała, ale Polka pokazała klasę 4:5 Gem Świątek. Iga opanowała sytuację. Broniła już piłki setowej, ale końcówka gema była w jej wykonaniu bardzo dobra. Za chwilę ostatnia szansa, żeby odrobić stratę przełamania w tym secie Znów dobry serwis Polki. Ma przewagę Równowaga. Świetny serwis Igi Świątek Błąd Igi i jest już piłka setowa Równowaga. Po głębokim returnie Czeszki Polka odegrała daleko w aut Iga ma przewagę. Świetny serwis Polki, potem pewnie skończyła punkt 40-40 Świetna akcja Czeszki i jej bojowy okrzyk 40-30 Dobry serwis naszej gwiazdy 30-30 Teraz Iga grała szybko i dokładnie. Zdominowała Czeszkę w tej wymianie 15-30 Znów błąd Igi, bardzo niecelny forhend 15-15 Czeszka zaatakowała znów forhend Polki, a Iga odegrała w aut 15-0 Dobry serwis Polki 3:5 Gem Krejcikova. Polka nie zaczepiła się tutaj na grę. Czeszka kontrolowała przebieg rywalizacji w tym gemie 15-40 Błąd Krejcikovej, choć miała już otwarty praktycznie kort 0-40 Po dobrym returnie Igi Barbora zaskoczyła ją slajsem i Polka popełniła błąd 0-30 A teraz return Igi w siatkę 0-15 Bardzo niecelny forhend Polki, nieczysto uderzyła 3:4 Gem Świątek. Polka wygrała go szybko, pewnie i do zera. Gra toczy się szybko, mało jest dłuższych wymian 40-0 Krejcikova próbowała zagrał skrót, ale piłka zatrzymała się na siatce 30-0 Zaskakujący drugi serwis Igi z dużą rotacją i bardzo dokładny 15-0 As serwisowy Polki 2:4 Gem Krejcikova. Ale szkoda tego gema! Polka prowadziła 40-0, ale Czeszka potem znów grała świetnie. Dobrze serwowała, a Idze brakowało dokładności 40-40 Czeszka zagrała w końcową linię. Polka odegrała w aut. Po breakpointach. A było 40-0... 40-30 Iga pod presją zagrała w aut 40-15 As serwisowy Barbory 40-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki. Polka ma breakpointy! 30-0 Iga gra coraz lepiej. Teraz łatwo skończyła punkt po agresywnym returnie 15-0 Świetny return Świątek 2:3 Gem Świątek. Polka dobrze teraz serwowała, bardzo pewnie obroniła podanie, łapiąc znów kontakt z rywalką 40-15 Teraz Krejcikova zagrała w siatkę 30-15 Błąd Polki. Po returnie Czeszki zagrała w siatkę 30-0 Znów bardzo dobry pierwszy serwis Igi Świątek 15-0 As serwisowy Polki! Ładny cięty serwis na zewnątrz 1:3 Gem Krejcikova. Polka prowadziła 30-0, ale potem Czeszka naprawdę świetnie serwowała 40-40 Czeszka ruszyła po serwisie do siatki, Polka nie dała się zaskoczyć i ładnie minęła rywalkę 30-40 I znów znakomity serwis mistrzyni Wimbledonu 30-30 Kolejny dobry serwis Czeszki 30-15 Bardzo dobry serwis Krejcikovej 30-0 Znów głęboki return Igi i błąd Barbory 15-0 Dobry return Polki, Czeszka odegrała w siatkę 1:2 Gem Świątek. Polka zgarnia pierwszego gema w meczu. Obroniła podanie, choć znów były lekkie problemy. Na koniec doby pierwszy serwis naszej gwiazdy 40-30 Czeszka returnowała w siatkę 30-30 Bardzo niecelny forhend Igi, zaskoczył ją kozioł piłki 30-15 Autowy return Krejcikovej 15-15 Lepszy serwis Polki i autowy return Czeszki 0-15 Świetny return Krejcikovej 0:2 Gem Krejickova. Czeszka gra bardzo dobrze, solidnie i mądrze. Teraz wygrała gema do zera przy własnym podaniu 0-40 Duży aut po returnie Świątek 0-30 Czeszka na razie imponująco solidna. Polka znów popełniła błąd, zagrywając w siatkę 0-15 Krejcikova po dobrym serwisie zepchnęła Świątek do obrony i pewnie skończyła punkt 0:1 Gem Krejcikova PRZEŁAMANIE. Na koniec długa wymiana. Polka miała inicjatywę, ale popełniła błąd, zagrywając za końcową linię 30-40 As serwisowy Polki! 15-40 Wreszcie dobry serwis Igi 0-40 Dobry return Krejcikovej. Iga odegrała w aut. Polka broni breakpointów 0-30 Znów za długi forhend Polki, nerwowy początek 0-15 Iga zaczęła od błędu GRAMY! Serwuje Iga Świątek Początek spotkania za minutę Niestety frekwencja na trybunach bardzo słaba Panie rozpoczęły rozgrzewkę Iga w ciekawym stroju, błękitno-różowo-fioletowym Iga Świątek i Barbora Krejcikova właśnie pojawiły się na korcie Czekamy na Polkę i Czeszkę. Trwa prezentacja zawodniczek To pierwszy mecz Igi Świątek od 58 dni. Ostatni jej występ to porażka z Pegulą w 1/4 finału US Open Świątek i Krejcikova grały ze sobą pięć razy. Bilans tej rywalizacji remisowy - 2-2. Ostatnie dwa mecze wygrała Czeszka To pierwszy mecz w grupie, w której gra Iga Świątek. W drugim o godzinie 16 zagrają dwie Amerykanki - Coco Gauff i Jessica Pegula Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Barbora Krejcikova w WTA Finals 2024. Początek spotkania po godz. 13.30 polskiego czasu

Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals i jest to jej pierwszy występ po US Open. Polka po nowojorskim Szlemie na długo zniknęła, a potem okazało się, że zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Zastąpił go Belg Wim Fissette, były szkoleniowiec m.in. Kim Clijsters, Naomi Osaki, Wiktorii Azaranki, Simony Halep czy Andżeliki Kerber. Iga Świątek raca do gry po blisko dwóch miesiącach przerwy i zmianie trenera, więc jej forma jest wielką niewiadomą. Jeszcze większą zagadką jest jednak dyspozycja Barbory Krejcikovej. Sympatyczna Czeszka gra bardzo różnorodny i wszechstronny tenis, a jej potencjał jest ogromny, o czym boleśnie przekonała się choćby Polka, przegrywając z nią dwa ostatnie mecze (finały WTA Ostrawa 2022 i WTA Dubaj 2023, bilans ich rywalizacji to 2-2). Jednak po spektakularnym triumfie w Wimbledonie tenisistka z Brna wpadła w dołek formy, przeplatając porażki kontuzjami. Dopiero kilka dni przed przylotem do Rijadu wznowiła treningi, przez co opóźniła swoją podróż do Arabii Saudyjskiej

Świątek - Krejcikova Relacja NA ŻYWO z WTA Finals

Barbora Krejcikova jako ostatnia z uczestniczek WTA Finals 2024 dotarła do Rijadu. Czeszka po turnieju WTA w Ningbo zmagała się z kontuzją. Zapewnia jednak, że czuje się dobrze. - Zdecydowanie czuję się już lepiej. Po Ningbo musiałam wziąć kilka dni wolnego i poddawałam się zabiegom. Nie grałam w tenisa. Zaczęłam trenować całkiem niedawno. Ale czuję się dobrze na korcie. Staramy się po prostu dodawać coraz więcej obciążeń treningowych treningów. Zobaczymy, jak sobie poradzę w niedzielę. Wierzę, że mogę sobie dobrze poradzić i że mogę zagrać tenis tenisa w Rijadzie - powiedziała mistrzyni Wimbledonu.

Barbora Krejcikova wygrała dwa ostatnie mecze z Igą Świątek - finały turniejów w Ostrawie (2022) i w Dubaju (2023). W obu tych pojedynkach potwierdziła, że kiedy jest w wysokiej formie, Polce ciężko się z nią gra. Czeszka gra bowiem bardzo wszechstronny tenis, a słynne topspinowe uderzenia mistrzyni Roland Garros nie robią na niej takiego wrażenia, jak na większości innych rywalek. - Iga jest świetną tenisistką. Była jedną z najbardziej regularnych zawodniczek w sezonie. Przez większość sezonu była numerem jeden. Dlatego nie mogło być trudniej już w pierwszym meczu - powiedziała Barbora Krejcikova pytana o niedzielny pojedynek z Polką. - Lubię grać z Igą. Ona jest oczywiście jedną z najlepszych, a ja lubię takie wyzwania, lubię sprawdzać się w meczach z najlepszymi. Więc czekam na to spotkanie. Mam nadzieję, że rozegramy fajny mecz i że Iga nie skopi mi kompletnie tyłka - zaśmiała się znana z poczucia humoru Czeszka. - Z drugiej strony czuję, że mam duże szanse i mogę teraz grać dobry tenis. Wierzę w swoje umiejętności - zakończyła Krejcikova.