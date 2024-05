i Autor: AP Iga Świątek - Coco Gauff Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Półfinał WTA Rzym 2024

WTA Rzym 2024

Iga Świątek - Coco Gauff Relacja NA ŻYWO Trwa drugi set!

Iga Świątek i Coco Gauff walczą w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Polka wygrała pierwszego seta 6:4, choć na początku to Amerykanka grała lepiej. To pojedynek liderki rankingu z numerem 3 kobiecego tenisa. Polka i Amerykanka grały ze sobą aż 10 razy, a bilans tej rywalizacji to 9-1 dla Igi Świątek, która pokonała Coco Gauff we wszystkich trzech starciach rozgrywanych na mączce. Nie straciła w tych meczach ani jednego seta. Iga Świątek w Rzymie triumfowała już dwa razy, w latach 2021 i 2022. Poniżej nasza relacja na żywo z meczu Świątek - Gauff w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Zapraszamy!