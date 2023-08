Iga Świątek - Daria Saville Relacja NA ŻYWO US Open Świątek - Saville WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

US Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz US Open 2023

Iga Świątek walczy z Daria Saville w 2. rundzie US Open 2023. Polka w Nowym Jorku broni tytułu i pozycji numer w rankingu. Iga Świątek awans do 2. rundy wywalczyła po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Rebeccą Peterson. jednostronny mecz trwał zaledwie 58 minut. Mecz Świątek - Saville zaplanowano na Louis Armstron Stadium, drugiej co do wielkości arenie US Open.

Iga Świątek i Daria Saville dobrze się znają. Reprezentantka Australii pochodzi z Moskwy. Obywatelstwo i narodowe barwy zmieniła w 2015 r. W Australii wyszła za mąż i zmieniła nazwisko. W 2017 r. zajmowała nawet 20. miejsce w rankingu. Potem długo zmagała się z poważnymi kontuzjami, przechodziła operacje. Teraz znów wznowiła karierę i odbudowuje formę. Z Igą Świątek grała raz, rok temu w Adelajdzie. Polka wygrała 6:3, 6:3. - Szczerze mówiąc, muszę przeanalizować jej grę, bo grałyśmy przed przed jej kontuzjami i operacją. Tak więc o jej grze nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Na pewno się przygotuję, ale to naprawdę nie ma dla mnie znaczenia. Mam swój obraz tenisa, który chcę grać i pokazywać tutaj. Zamierzam po prostu skupić się na sobie - podkreślała Iga Świątek. - Nie ma dla mnie znaczenia, kto stanie po drugiej stronie. Chcę po prostu zagrać najlepiej, jak potrafię każdego dnia - dodała Iga.

Początek meczu ok. godziny 18.30-19.00 polskiego czasu

Iga Świątek zaczęła obronę tytułu od mocnego uderzenia, gromiąc Szwedkę Rebeccę Peterson Do agresywnej gry dołożyła też zaskakujące skróty, które - od kiedy jej trenerem jest Tomasz Wiktorowski - niemal zupełnie zniknęły z jej tenisowego repertuaru. Na wideo z treningów Świątek w Nowym Jorku (można je było oglądać na żywo na stronie US Open) widać, że Polka ostatnio dużo trenuje ten element gry. - Na pewno czułam się na korcie bardzo pewnie. Cieszę się, że mogłam teraz spokojnie potrenować, bo szczerze mówiąc, ten sezon był tak intensywny, że nie miałem na to za dużo czasu - uśmiechała się Iga.

Mecz Iga Świątek - Daria Saville w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrane w środę 30 sierpnia. Początek meczu Świątek - Saville ok. godziny 18.30 - 19.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 17 po meczu Mertens - Collins). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Saville w US Open 2023.