Kiedy gra Iga Świątek 3. runda US Open Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka w 3. rundzie

Iga Świątek jest już w 3. rundzie US Open po zwycięstwie nad Darią Saville. Polka w Nowym Jorku broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. O fotel liderki ściga się z Aryną Sabalenką, która kolejny mecz zagra w czwartek. Iga Świątek mecz w 3. rundzie US Open zagra w piątek 1 września. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek w 3. rundzie US Open zagra ze Słowenką Kają Juvan, jej bliską przyjaciółką jeszcze z czasów juniorskich. Polka walczy w US Open i choć w pierwszych meczach zaprezentowała się znakomicie, to jej kibiców martwić może duże zmęczenie, o którym Iga Świątek mówiła po poprzedzających nowojorski turniej występach. O to, żeby liderce rankingu nie zabrakło sił w czasie obrony tytułu, dba Maciej Ryszczuk, bardzo ceniony fizjoterapeuta i trener od przygotowana lekkoatletycznego. Ważny członek zespołu Igi Świątek właśnie udzielił wywiadu oficjalnej stronie US Open. Były lekkoatleta zdradził w nim ciekawe szczegóły, jak wygląda praca nad przygotowaniem motorycznym i kondycyjnym mistrzyni. - Ma wszystkiego po trochu, ale jej główną siłą jest poruszanie się i zwrotność – chwali podopieczną Maciej Ryszczuk. - Nadal mamy wiele do zrobienia, więc pracujemy nad wszystkim, bo nie jesteśmy jeszcze blisko szczytu jej wydolności fizycznej. Po prostu radzimy sobie z wszystkim rok po roku. Nadal jest dużo pracy do zrobienia - dodał.

Iga Świątek w US Open musi radzić sobie z dużą presją. Oczekiwania wobec niej są bardzo duże. Do tego dochodzi dużo obowiązków związanych m.in. ze kontraktami reklamowymi i ogólnie biznesową stroną tenisa. Tak samo jest w trakcie długiego i wyczerpującego sezonu. - To wymagające – podkreśla Maciej Ryszczuk. - Nie chodzi o to jaką Iga jest osobą. Raczej o to, jak duże są wymagania wobec niej i presja związana z pieniędzmi, występami i walką o tytuły. Wszyscy tak dużo oczekują od Igi. Wszystko, co robimy, wpływa na jej ciało, potem na jej tytuły i tak dalej. Czujemy niewielką presję, ale skupiamy się na tym dzień po dniu. Najważniejsze, żeby była zdrowa. Z roku na rok mamy swój program, po prostu pracujemy i krok po kroku idziemy do przodu - dodaje fizjoterapeuta i trener Igi Świątek.

Iga Świątek mecz w 3. rundzie US Open zagra w piątek 1 września. Rywalką Igi Świątek w 3. rundzie będzie Kaja Juvan (Słowenia). Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Igi Świątek. Transmisje TV z US Open 20223 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

