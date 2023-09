Kiedy gra Iga Świątek 4. runda US Open Z kim gra Iga Świątek - Ostapenko O której godzinie gra Iga Świątek kolejny mecz

Iga Świątek poznała rywalkę w 4. rundzie US Open, do której awansowała po zwycięstwie nad Kają Juvan. Polka następny mecz zagra z Jeleną Ostapenko. Łotyszka pokonała w trzech setach (4:6, 6:3, 6:3) Amerykankę Bernardę Perę. Iga Świątek wygrała kolejny mecz, przybliżając się do obrony tytułu i pozycji numer 1 w rankingu, której może ją pozbawić Aryna Sabalenka. Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open zostanie rozegrany w niedzielę 3 września. Poniżej więcej informacji.

Mecz Iga Świątek - Jeleną Ostapenko w 4. rundzie US Open to starcie dwóch mistrzyń Roland Garros. Łotysza wygrała Szlema w Paryżu w 2017 r., a Polka w latach 2020, 2022 i 2023. Potężna Łotyszka to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki. Iga Świątek zdążyła już się boleśnie przekonać, jak groźną i niewygodną rywalką potrafi być Łotyszka. Polka przegrała z nią wszystkie trzy mecze. To Ostapenko była ostatnią tenisistką, która pokonała Świątek przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw rok temu. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej Ostapenko ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

Iga Świątek w US Open broni tytułu i fotelu liderki rankingu. Niezależnie od tego czy uda jej się zrealizować te cele, w wieku zaledwie 22 lat jest już prawdziwą ikoną polskiego sportu. Pierwsza w historii polska mistrzyni Szlemów (w singlu) w poniedziałek zacznie już 75. tydzień panowania na tenisowym tronie. Wygrała 15 turniejów w głównym tourze, z turniejowych nagród, jeszcze przed US Open, uzbierała 19,9 mln dolarów.

- Niektórzy pewnie myślą, że jako dziecko marzyłam, że zostanę znaną tenisistką, ale tak nie było. Prawdę mówiąc, skrycie pragnęłam tylko nieco lepiej radzić sobie w sytuacjach towarzyskich, czuć się swobodniej wśród ludzi. Przez pewien czas mój introwertyzm sprawiał, że rozmawianie z niektórymi ludźmi było dla mnie naprawdę trudne. Okropnie się z tym czułam - zwierzała się Iga w felietonie na platformie The Players Tribune.

Walcząc z własną nieśmiałością, została światową gwiazdą i prawdziwą liderką kobiecego tenisa. Odważnie zabiera głos w ważnych sprawach, wspierając Ukraińców czy osoby zmagające się z problemami psychicznymi. - Każdy kolejny rok pokazuje mi, jak trudno żyje się w tenisowym tourze, 11 miesięcy w roku ciągle w drodze. Mam wiele obowiązków, musiałam nauczyć się, jak zachowywać równowagę między zobowiązaniami a tym, co dzieje się na korcie - wyznała Iga Świątek. - Szczerze mówiąc, im wyżej jesteś, tym bardziej to wszystko jest skomplikowane i mniej w tym zabawy. Czasem trudno odnaleźć w sobie to wewnętrzne dziecko, które świetnie się bawiło podczas gry.

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w 4. rundzie US Open zostanie rozegrany w niedzielę 3 września. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Ostapenko. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

