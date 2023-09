Tak zmieniała się Iga Świątek! Od Igusi do pani Igi [ZDJĘCIA]

Kiedy gra Iga Świątek US Open Świątek - Juvan O której godzinie gra Iga Świątek mecz dzisiaj?

US Open 2023 DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz

US Open 2023 DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz

Iga Świątek - Kaja Juvan Transmisja TV US Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Juvan STREAM ONLINE LIVE 1.09.2023 Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek - Kaja Juvan Relacja NA ŻYWO US Open Świątek - Juvan WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek, pierwsza w historii polska mistrzyni Szlemów (w singlu), w poniedziałek zacznie już 75. tydzień panowania na tenisowym tronie. Wygrała 15 turniejów w głównym tourze. Z turniejowych nagród, jeszcze przed US Open, uzbierała 19,9 mln dolarów.

- Niektórzy pewnie myślą, że jako dziecko marzyłam, że zostanę znaną tenisistką, ale tak nie było. Prawdę mówiąc, skrycie pragnęłam tylko nieco lepiej radzić sobie w sytuacjach towarzyskich, czuć się swobodniej wśród ludzi. Przez pewien czas mój introwertyzm sprawiał, że rozmawianie z niektórymi ludźmi było dla mnie naprawdę trudne. Okropnie się z tym czułam - zwierzała się Iga w felietonie na platformie The Players Tribune.

Walcząc z własną nieśmiałością, została światową gwiazdą i prawdziwą liderką kobiecego tenisa. Odważnie zabiera głos w ważnych sprawach, wspierając Ukraińców czy osoby zmagające się z problemami psychicznymi. - Każdy kolejny rok pokazuje mi, jak trudno żyje się w tenisowym tourze, 11 miesięcy w roku ciągle w drodze. Mam wiele obowiązków, musiałam nauczyć się, jak zachowywać równowagę między zobowiązaniami a tym, co dzieje się na korcie - wyznała Iga. - Szczerze mówiąc, im wyżej jesteś, tym bardziej to wszystko jest skomplikowane i mniej w tym zabawy. Czasem trudno odnaleźć w sobie to wewnętrzne dziecko, które świetnie się bawiło podczas gry.